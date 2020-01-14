İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kadını sokak ortasında döven cani tutuklandı
Önceki gün İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir vahşet yaşandı. Eli sopalı bir cani, sokak ortasında bir kadını öldüresiye dövdü. Kadının 'Karakola gideceğim' sözünün üzerine de 'Polisle gelin beni suç üstü yakalayın. Seni öldüreceğim' diyerek tehditler savuran zanlı bugün tutuklandı.
Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda bağımlı olduğu iddia edilen bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla öldüresiye dövdü. Feci şekilde darp edilen talihsiz kadın aldığı sopa darbeleriyle yere düştü. Sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahıs, kadını yerlerde sürükledi. Darp edilen kadının “Şimdi karakola gidiyorum” demesi üzerine çılgına dönen şahıs “Polisle gel, beni suçüstü yakalayın. Ben bir şey yapmıyorum. Öldürürüm seni. Cehennemin dibine git. Bir daha bu kapıya gelme” diye bağırdı.
Çevredeki kadın ve çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları bir vatandaş tarafından telefonla kaydedildi. İzleyenlerin içini acıtan görüntülerde bir kadının eli sopalı bir şahıs tarafından darp edildiği görülüyordu.
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