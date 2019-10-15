İran sınırında erkek cesedi bulundu

Başkale'nin Böğrüpek köyü ile İran sınırındaki Liz Deresi'nde ceset görenler durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede, 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedin düzensiz bir göçmene ait olduğu tespit edildi.

Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılan ceset, otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA