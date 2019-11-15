İlk ara tatil 18 Kasım'da başlıyor

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının ilk ara tatili 18 Kasım'da başlayacak. Hafta sonları da hesap edilirse öğrenciler tam dokuz gün tatil yapacak. Öğrenciler, 25 Kasım Pazartesi günü okulun yolunu tutacak.

ARA TATİL İÇİN 16 ANA BAŞLIKTA BİR ETKİNLİK TAKVİMİ OLUŞTURULDU

Bakanlık, ara tatil için gezi, spor, sanat gibi 16 ana başlıkta bir etkinlik takvimi oluşturdu. Bu takvime aileler bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

(İHA)