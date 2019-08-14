İlçeden ilçeye koştu
Sahibinin elinden kaçan boğa, İstanbul’un altını üstüne getirdi. Ekipleri 15 kilometre boyunca peşinden koşturan hayvan, uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildi.
Maltepe’de sahibinin elinden kurtulan boğa, E-5 karayolu mevkiine kaçtı. Karşılarında bir anda koşturan hayvanı gören vatandaşlar, hemen durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.
TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI
Bazı sürücüler, araçla hayvanın önünü kesmeye çalışsa da yoldan çekilmek zorunda kaldı. Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından amansız bir takip başladı. Maltepe’den Kartal’a doğru kaçan hayvan, yol boyunca hem sürücülere hem de ekiplere zor anlar yaşattı. Birçok kişi boynuz darbeleriyle yaralanmaktan son anda kurtuldu. Kaçmaya devam eden boğa, Sancaktepe'ye geldiğinde bir parkta kıstırılarak uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildi. Kamyonete yüklenen hayvan sahibine teslim edildi.
YASAK BÖLGEDE BULUNDU
Öte yandan Erzurum’da, bayramdan önce sahibinin elinden kaçtıktan sonra kayıplara karışan kurbanlık inek, 5 gün sonra askeri yasak bölgede bulundu. İğneyle bayıltılan hayvan sahibine teslim edildi.
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