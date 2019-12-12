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12 Aralık 2019 Perşembe 19:08:16 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 19:40:52

İBB Meclisi'nde kişisel verilerin istenmesi tartışmaya yol açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis gündeminde bugün vatandaşların kişisel verileri tartışıldı. BELBİM, Spor AŞ, İGDAŞ, İSKİ ve İSPARK'a abone olan vatandaşlara ait bilgilerin, yapılacak protokol kapsamında İBB ile paylaşılmasını istemesi, Belediye Meclis toplantısında gerginliğe neden oldu.

İBB Meclisi'nde BELBİM, Spor AŞ, İGDAŞ, İSKİ ve İSPARK'a abone olan vatandaşlara ait bilgilerin yapılacak protokol çerçevesinde İBB ile paylaşılmasına yönelik komisyon raporları görüşüldü.

"SAYIN BELEDİYE BAŞKANIMIZIN KİŞİSEL VERİ MERAKINI ÇÖZEMEDİM"

AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar bahsi geçen maddelerin, İSKİ, İGDAŞ, Spor AŞ ve İSPARK'tan faydalanmak isteyen vatandaşların kişisel verilerinin bir takım paylaşımlara konu edilmesini içerdiğini söyledi.

Kaynar, vatandaşların kişisel bilgilerinin paylaşımının gerekçesini sorgulayarak şöyle konuştu:

"Öncelikle Sayın Belediye Başkanımızın kişisel veri merakını çözemedim. Bu teklifin içinden okuyorum, 'TC kimlik numarası ile nüfus cüzdanı sorgulama, adres no ile yerleşim yerinde oturanları sorgulama, adı soyadı anne baba adı cinsiyet doğum tarihi doğum  bilgileriyle kişi sorgulama, TC kimlik numarası ile kişi bilgileri sorgulama, adli sicil sorgulama ve PTT gönderi sorgulama'. Şimdi kimin kime ne gönderdiğini kimin kime hangi adli sicil kaydının bulunduğunu, kimin nerede kaç kişi ve kimlerle kaç kişi oturduğunu, kimin kaç çocuğunun ve çocukların kim olduğunu ve kimlerle beraber oturduğunu... Bunların hepsini sorgulamaya izin veren bu protokoller tabii ki kişisel verilerin korunması kapsamındadır. Komisyonun çoğunluğu, bunun kişisel verilerin korunması kapsamında olduğu kanaatinde. Dolasıyla bu konuyla ilgili kurulmuş bir kurum var. Oradan sorulması ve bu bilgilerin kişisel bilgi olmaması, Kişisel Veri Koruma Kanunu kapsamında tedbirler alınıp alınmadığının değerlendirilmesinden sonra ancak paylaşılabilecek verilerdir."

Şahsına ait verilerin bu şekilde paylaşılacak olmasına karşı olduğunu belirten Kaynar, aynı şekilde Meclisteki hiçbir üyenin de verilerin paylaşılmasına müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Vatandaşlara ait bütün verilerin ilgili kurumlardan alınarak Büyükşehir Belediyesinde toplanarak yapılmak istenenin ne olduğunu merak ettiğini dile getiren Kaynar, "Zaten Ekrem Bey'in göreve ilk başladığı dönemde bu konuyla ilgili Türkiye'de ciddi gündem olmuş bir sıkıntı var. Bu verilerin paylaşılması ve bir elde toplanması kesinlikle kişisel verilerin toplanması kanununa aykırıdır." ifadelerini kullandı.

İlgili maddelerin Kişisel Verileri Koruma Kurumundan görüş almak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne iade edilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

AA

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