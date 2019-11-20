HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12 zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyete götürülen aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 52 şüpheliden 18'inin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç, DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12'si tutuklandı.

Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyette bulunan 34 zanlının işlemleri ise sürüyor.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de aralarında bulunduğu 52 şüpheli gözaltına alınmıştı

(AA)