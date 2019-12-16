Hastaneden 15 bin euroluk kafatası delme cihazını çaldılar

İstanbul Sarıyer’deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gece vakti hasta yakını gibi giren hırsızlar, beyin ameliyatlarında kafatasını delmek için kullanılan 15 bin euroluk cihazı çaldı. Zanlılar, ameliyathaneden aldıkları taşınması kolay IPS model aletle birlikte kayıplara karıştı. Durumu fark eden hastane yönetimi polise haber verdi, soruşturma başlatıldı. Ayrıca acil ameliyatlar da aksadı. İnsan canını hiçe sayan hırsızlar ise çalıntı cihazı özel bir hastaneye ikinci el olarak satmaya çalıştı.

MEDİKALCİ KILIĞINA GİRDİLER

Kendilerini medikalci gibi gösteren şahıslardan şüphelenen özel hastane yetkilileri, seri numarasını sisteme girdiklerinde aletin Baltalimanı Kemik Hastanesi’nin envanterinde olduğunu gördü. Meslektaşlarını arayan görevliler “Cihazdan memnun muydunuz, arızası var mıydı?” diye sorunca gerçek ortaya çıktı. İki hastane arasında yapılan görüşmenin ardından deşifre olan hırsızlar, apar topar kaçtı. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, 3 zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Kaynak: Akşam Gazetesi