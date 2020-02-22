22 Şubat 2020 Cumartesi 13:55:00 | Son Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 14:18:52
Hamile kadını taksiye almayan şoför hakkında yasal işlem yapıldı
Gaziantep'te hamile bir kadını taksisine almadığı ve hakaret ettiği iddia edilen şoför hakkında yasal işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karacaahmet Mahallesi'nde bir taksi şoförünün hamile kadını aracına almayarak hakaret ettiği şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.
Olayın ardından kaçan şoför, ekiplerin yaptığı araştırma neticesinde yakalandı.
Taksi şoförü hakkında yasal işlemler başlatıldı.
AA
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