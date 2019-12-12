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12 Aralık 2019 Perşembe 16:23:16 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 16:47:34

Halil Karakız'ın arkadaşı Arif Gökçek tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı!

Türk YouTuber Arif Gökçek tatil için geldikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne şehrinde denize düşerek öldüğü iddia edilen arkadaşı Halil Karakız'ı öldürdüğünü itiraf etti.

Ünlü Youtuber ve arkadaşı tatil için Kıbrıs'ı seçmişti. Tatil kendi Girne'ye gelen ve burada tatil yapan iki arkadaşın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma ölümle sonuçlandı. Denize düşerek öldüğü iddia edilen Karakız'ın aslında tartışma sırasında Gökçek tarafından başına vurulan taş sonucu öldüğü ortaya çıktı.

Olay, 5 Aralık’ta Girne’de meydana geldi. Tatil için Kahramanmaraş’tan Girne’ye gelen Halil Karakız, sabah saatlerinde arkadaşı Arif Gökçek ile birlikte Girne Antik Limanı’na gitti.

İkili arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Gökçek, Karakız’ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı.  Olay sırasında aşırı alkollü olan Gökçek, evine gittikten sonra polisi arayarak, arkadaşının ailesi ile kavga ettiğini öne sürdü.

Gökçek, polise, Halil Karakız’ın, "Kendine iyi bak. Sen benim en iyi arkadaşımsın." deyip, kayalara doğru yürüyerek kendini boşluğa bıraktığını anlattı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olaydan bir gün sonra Karakız’ın kayalıklara sıkışmış şekilde cesedine ulaşıldı. Karakız’a yapılan otopside, başına sert bir cisimle vurulduğu görüldü.

Bunun üzerine Gökçek gözaltına alındı. Polis, gözaltına aldığı Gökçek'i mahkemeye çıkardı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, Gökçek'in cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söyledi.

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