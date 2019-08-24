Hacire anne azmiyle oğlunu terörün pençesinden kurtardı

Diyarbakır'da anne Hacire Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar (21) için dört gündür HDP İl Başkanlığı önündeki mücadelesi sonuç verdi.

HDP'LİLER OĞLU İÇİN OTURMA EYLEMİ YAPAN ANNEYE SALDIRDI



Daha önce terör örgütü PKK'ya kaptırdığı bir oğlu ve yakınının ölüm haberlerini HDP'lilerden alan anne Hacire Akar, 4 gün önce ortadan kaybolan diğer oğlu Mehmet Akar'ı, örnek mücadelesinin ardından terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Merkez Sur ilçesinde oturan anne Akar'ın, perşembe gününden bu yana haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ı da teröre kurban vermemek için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sonuç verdi. Kararlı mücadelesiyle günler sonra oğluna kavuşan anne Akar, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek oldu.

HDP'LİLERİN SALDIRISINA RAĞMEN VAZGEÇMEDİ



Geçen hafta sevdiği kızla nişanladığı ve düğününü yapmaya hazırlandığı oğlu Mehmet Akar'ın ortadan kaybolması üzerine anne Akar, polis merkezine başvuru yaptı. Daha sonra oğlunun telefonunu inceleyen anne Akar, HDP'den gelen mesajlardan dolayı HDP Diyarbakır İl Başkanlığına gitti.

Oğlunun telefonuna gelen mesajlardan dolayı HDP'lilerce dağa kaçırılacağını düşünerek, gittiği parti yetkililerinden oğlunu isteyen Akar, olumsuz yanıt alması üzerine camını kırdığı il binasının önünde oturma eylemi başlattı.

Gece gündüz demeden aralıksız oğlu Mehmet için HDP binasının önünde nöbet tutan Akar'a kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ziyaretleriyle destek sunarken, yakın akrabası kadınlar da eyleme katıldı.

Akar ve ona destek veren kadınlar, bugün HDP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Sait Demir'in de aralarında bulunduğu bir grup partili tarafından uğradığı saldırıya rağmen mücadelesinden vazgeçmedi.

OLAYLA İLGİLİ 2 HDP'Lİ GÖZALTINA ALINDI



Annenin başvurusunun ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nce oluşturulan özel ekip, Mehmet Akar'ı bulmak için titiz bir çalışma yürüttü.

Gencin can güvenliğini de dikkate alan polis, ayrıntılı bir araştırma yaptı. Gencin fotoğrafları bütün birimlere dağıtıldı, gidebileceği yerler tek tek kontrol edildi.

MOBESE görüntülerini ve HTS baz istasyonu analiz raporlarını tek tek inceleyen polis, ulaştığı Mehmet Akar'ı annesi Hacire Akar ile buluşturdu.

Anne Akar, kararlı mücadelesi ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün başarılı çalışması sonucu çocuğuna kavuştu.

Olayla ilgili HDP Gençlik Kolları üyesi B.K. ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi encümeni R.K gözaltına alındı.

Her iki kişi hakkında daha önce terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

"ÇOCUKLARI DAĞA KAÇIRILAN ANNELER ÇOCUKLARINI HDP'DEN İSTESİNLER"



Emniyette oğlu Mehmet Akar ile kucaklaşan anne Akar, "3 gün boyunca yemek yemedim. Oğlumu gördüm artık keyfim yerine geldi. 3 gündür oğlumun HDP'liler tarafından kaçırıldığını biliyordum o yüzden aç ve susuz şekilde orada yattım. Oğlum bulundu, polise teşekkür ediyorum. Polislerden çok memnunum, bu konuda bize çok yardımcı oldular, onlar sayesinde oğluma kavuştum teşekkür ediyorum." dedi.

HDP'nin önünde eylem yaparken çocukları dağa kaçırılan anne ve babaların da yanında olmasını beklediğini dile getiren Akar, şöyle devam etti:

"Ailelere de tavsiyem çocukları dağa kaçırıldığı zaman gidip HDP önünde oturup eylem yapsınlar. Benim diğer oğlumu da onlar kandırıp kaçırdı ve öldürüldü. Ondan sonra 40 gün yeme içmeden kesildim bana böyle bir acı yaşattılar. Çocukları kaçırılan aileler, anne ve babalar korkmasın cesaretli bir şekilde HDP önüne gidip çocuklarını istesinler. Çocukları dağa giden aileler mutlaka gelip HDP önünde eylem yapsınlar."

(AA)