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24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:07:01 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:13:27

Eylem yapan anneden HDP'ye ağır sözler: Oğluma bir şey olursa sizden bileceğim

Diyarbakır'da 21 yaşındaki oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek parti binası önünde oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar ile yakını kadınlar HDP'lilerin saldırısına uğradı.

Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi ailedeki kadınların katılımıyla sürerken, binadan çıkan bir grup partili oturma eylemini takip eden gazetecilere "Niye sürekli görüntü çekiyorsunuz?" diye bağırdı. Gruptakiler ardından kapı önündeki anne Akar ve yakını kadınları kollarından tutup uzaklaştırmak için müdahalede bulundu.

Bu sırada çevrede bekleyen Akar'ın yakını bir grup erkek de HDP'lilere tepki gösterdi. Kısa süreli yaşanan gerginlik, polisin zamanında müdahalesi sonucu sona erdi.

Daha sonra anne Akar ve destek veren kadınlar oturma eylemine devam etti.

Diyarbakır'da belediye binası önünde oğlu için eylem yapan anne Hacire Akar, "Oğluma bir şey olursa HDP'den bilirim" ifadelerini kullandı.
Diyarbakır'da oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar, eylem yapması için AK Parti'nin kendisine para verdiği suçlamasına tepki göstererek, "Bu kimsenin programı değildir, ben oğlum için buradayım. Ne zaman oğlum gelirse o zaman buradan kalkıp evime gideceğim" dedi.

Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi ailedeki kadınların katılımıyla devam ediyor.

Burada gazetecilere Kürtçe açıklama yapan Hacire Akar, oğlundan HDP il binasına girdikten sonra haber alamadıklarını söyledi.

Akar, dün oğlu Mehmet'in terör örgütüne yakın bir ajansa verdiği iddia edilen röportajda "zorla evlendirilmek istendiği için kaçtığına" yönelik ifadelerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"HDP oğlumu kaçırdı, ona hap mı verdiler, tehdit mi ettiler bilmiyorum. Ben burada ondan gelecek haberi bekliyorum. HDP'liler parti binasına girip çıkarken, 'AK Parti sana para vermiş buraya göndermiş. Git oğlunu hırsızların yanında ara, bu devletin programıdır seni buraya göndermişler.' diyorlar. Bu kimsenin programı değildir, ben oğlum için buradayım. Ne zaman oğlum gelirse o zaman buradan kalkıp evime gideceğim. Oğlum gelmeyene kadar, son nefesime kadar buradayım. HDP'den oğlumu getirmesini istiyorum. Benim ne HDP ne de AK Parti ile hiç bir sorunum yok."

ÖLÜRSEM KIZIM SÜRDÜRECEK

Oğlunun kaybolmasının tek sorumlusunun HDP olduğuna işaret eden Akar, "Ne yaptıysa HDP yaptı. HDP, onu korkutarak veya tehdit ederek röportaj yaptırmış. Oğlumun nerede olduğunu bilmiyorlarsa nasıl röportaj yaptılar? Oğlum gelmeden buradan gitmem, ben ölsem kızım gelip burada eylemi sürdürecek." ifadelerini kullandı.

HDP TEK DÜŞMANIMDIR

Gelirleri düşük olduğu için çok zor şartlarda oğlunu büyüttüğünü vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"HDP kimseyi kandırmasın. Madem barış istiyorlar neden çocukları dağa çıkarıyorlar? Ben bunu lanetliyorum. Çocukları kaçırıyorlar. Diğer iki çocuğumu da onlar kaybettirdi. Yüreğim yanıyor, yüreğim parçalandı. Fırat'ımı kaçırdıkları zaman Mehmet daha 7 yaşındaydı. Mehmet'im büyüdü şimdi de onu kaçırdılar. Fırat'ımı nasıl unutayım, unutulmuyor? Ama Mehmet'im aynı yola gitmesin diye Fırat'ımın fotoğrafını dahi eve asmadım ki Mehmet görmesin. HDP benim tek düşmanımdır. Bir evden 3 kişi kaçırılır mı? Ben diyorum ki Fırat ve Salim gitti Mehmet'im sağ salim evine dönsün. HDP artık elini ailemden çeksin, oğlumun yakasından düşsün ve oğlumu bana versin."

OĞLUMA ZARAR GELİRSE HDP'DEN BİLİRİM

HDP'lilerin "kendisine para verildiği" iddiasına tepki gösteren Akar, "Kimse bana ne para vermiş ne de başka bir şey. Para için gelip burada oturur muyum? Ben evimde kuru ekmek de yesem gelip burada oturmam. Bu kapı zulüm kapısıdır, haksızlık kapısıdır, gençleri kandırma kapısıdır. Yüreğim yandı, ciğerim parçalandı. Beni bitirmesinler, oğlumu bana versinler. Oğlumu kandırmasınlar, onu bıraksınlar. Oğlumun kılına zarar gelse HDP'den bileceğim, burnu dahi kanasa sorumlusu HDP'dir." ifadelerini kullandı.

(AA)

 

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