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28 Şubat 2020 Cuma 21:56:15 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 21:57:09

Göçmenler umut yolculuğu için hava şartlarının düzelmesini bekliyor

Türkiye’nin kaçak göçmenleri engellememe kararının ardından, Ayvacık’ta bir grup göçmen, Midilli Adası’na geçmek için hava şartlarının düzelmesini bekliyor. Ayvacık sahilinde bir dairede 35 kişi kalan aile, Avrupa’ya giderek hayatlarının düzelmesini ümit ediyor.

Türkiye'nin mültecileri engellememe kararı almasının ardından Avrupa'ya gitmek için harekete geçen göçmenler Ayvacık'ı da hareketlendirdi.

1 ay önce Türkiye'ye giriş yaparak Avrupa'ya geçmek için fırsat kollayan göçmenler, olumsuz hava koşullarının düzelmesini bekliyor. Önce Midilli Adası'na oradan da Avrupa'ya kaçmak için harekete geçeceklerini söyleyen göçmenler, “Burada kaldığımız süre zarfından Türk askeri bize sahip çıktı. Şimdi Yunanistan'a gitmek için hava şartlarının düzelmesini bekliyoruz. Bir haftadır Ayvacık'ta 35 kişilik ailemizle bir evde kalıyoruz. Kendi yaşadığımız memlekette savaş olduğu için iş imkanı yoktu. Onun için Avrupa'ya gitmeye çalışıyoruz. Havalar düzelince botlarla karşıya geçmeye çalışacağız. Korkuyoruz ama yapacak başka bir şeyimiz yok. Yemeğe ekmek bulamadığımız için Avrupa'ya giderek kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

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