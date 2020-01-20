Kocaeli'de AVM'de korkutan yangın! Dükkanlar kullanılmaz hale geldi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın AVM içerisindeki dükkanlara sıçradı. AVMnin çatısını ve 2 katını kullanılamaz hale getiren yangın, itfaiye ekiplerinin 3,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü
yangın gece saat 03.00 sıralarında Darıca Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenden dolayı AVM’nin çatı kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken durumu görenler 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine Darıca ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri AVM’nin büyük bir bölümünü kaplayan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Hızla yayılan alevler, AVM’nin yanında bulunan akaryakıt istasyonunu tehdit etmeye başlayınca olay yerine takviye ekipler sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangında itfaiye ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
(İA)
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