Gaziantep'de 3 arkadaşın korkunç ölümü

  • Bist 100
    93891.7
  • Dolar
    5,9008
  • Euro
    6,5126
  • Altın
    281,5760
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye'ye büyük yatırım: 160 milyon sterlin yatırım yapıyoruz Türkiye'ye büyük yatırım: 160 milyon sterlin yatırım yapıyoruz
Başkan Erdoğan: Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok Başkan Erdoğan: Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok
PKK, Avrupa'yı terörize etmeye devam ediyor PKK, Avrupa'yı terörize etmeye devam ediyor
Katil İsrail güçleri Mescid-i Aksa hatibini gözaltına aldı Katil İsrail güçleri Mescid-i Aksa hatibini gözaltına aldı
Türkiye’nin konuştuğu görüntülerdeki Tuğba’nın annesi: Videoyu ben çektim... Türkiye’nin konuştuğu görüntülerdeki Tuğba’nın annesi: Videoyu ben çektim...
'Çelik sektörümüzü AB ve ABD'ye karşı korumalıyız' 'Çelik sektörümüzü AB ve ABD'ye karşı korumalıyız'
Engelli milli okçudan Mehmetçik'e asker selamı Engelli milli okçudan Mehmetçik'e asker selamı
Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı
Refah ülkesi Danimarka'nın mülteci düşmanlığı Refah ülkesi Danimarka'nın mülteci düşmanlığı
Tefeciyi intihar mektubu yakalattı Tefeciyi intihar mektubu yakalattı
Tunus’ta demokrasinin üçüncü baharı Tunus’ta demokrasinin üçüncü baharı
Magnum Maserati kurası çekildi mi? Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Magnum Maserati kurası çekildi mi? Magnum Maserati çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Devlet Bahçeli sakalı için ilk kez konuştu: 20 gün öleceğimi konuştular, 1 ay da sakalımı konuşsunlar Devlet Bahçeli sakalı için ilk kez konuştu: 20 gün öleceğimi konuştular, 1 ay da sakalımı konuşsunlar
Üsküdar'da korkutan yangın Üsküdar'da korkutan yangın
Havalimanında yaptıkları tepki çekmişti! Cezası belli oldu Havalimanında yaptıkları tepki çekmişti! Cezası belli oldu
MHP lideri Devlet Bahçeli'den sakal mizahı MHP lideri Devlet Bahçeli'den sakal mizahı
Türk edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı: Bahaettin Karakoç Türk edebiyatının 'Beyaz Kartal'ı: Bahaettin Karakoç
TGDF Başkanı Kopuz: 2030'da tarımsal ürünlere yönelik talep yüzde 60 artacak TGDF Başkanı Kopuz: 2030'da tarımsal ürünlere yönelik talep yüzde 60 artacak
'Hasarlı kirazları' kurutarak ekonomiye kazandırıyorlar 'Hasarlı kirazları' kurutarak ekonomiye kazandırıyorlar
A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? A101 17 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? A101 17 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında
Bandırmalı balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü Bandırmalı balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü
Yunus Akgün için flaş İtalya iddiası! Anlaştılar... Yunus Akgün için flaş İtalya iddiası! Anlaştılar...
TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami İleri: Mobil süt sağma makinesi üretiminde dünya birincisiyiz TARMAKBİR Genel Sekreteri Selami İleri: Mobil süt sağma makinesi üretiminde dünya birincisiyiz
Son dakika haber: Başkomutan Erdoğan, teröristlere bu gece sonuna kadar mühlet verdi! Silahlarınızı bırakıp bölgeyi terk edin Son dakika haber: Başkomutan Erdoğan, teröristlere bu gece sonuna kadar mühlet verdi! Silahlarınızı bırakıp bölgeyi terk edin

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:23:03 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 13:24:41

Gaziantep'de 3 arkadaşın korkunç ölümü

Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçtaki 3 arkadaş yaşamını yitirdi, 1'i de ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Erfidan iddiaya göre dayısından ödünç aldığı 27 PA 345 plakalı otomobille 3 arkadaşıyla beraber gezmeye çıktı. Erfidan'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Erfidan ile Kamil Keskin (17), Hakan Gançoğlu (18) ve Feridun Duran (18) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Erfidan, Keskin ve Gançoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Duran ise ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 3 arkadaşın cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu sabah acı haberi alan Ali Erfidan, Kamil Keskin ve Hakan Gançoğlu'nun yakınları ile arkadaşları, Adli Tıp Kurumu'na gelerek gözyaşı döktü. 3 arkadaşın cenazeleri, otopsi sonrası toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ