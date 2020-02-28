28 Şubat 2020 Cuma 16:42:34 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 16:43:33
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyon: 57 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda 57 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversite yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 57 zanlı yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
(AA)
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