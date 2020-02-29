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29 Şubat 2020 Cumartesi 08:13:34 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 08:14:44

Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

HDPKK'nın Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan oturma eylemi, 180 gündür devam ediyor. Evlat nöbetindeki ailelere katılım da sürüyor. Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinden oğlu Şükrü için gelen anne Saadet Kartal ile aynı ilden oğlu Ramazan için gelen anne Bedriye Topaloğlu da oturma eylemine dahil oldu.  Anne Saadet Kartal, yaptığı açıklamada, oğlunun üniversite eğitimi gördüğü sırada kandırılıp dağa götürüldüğünü, 6 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Kartal, "Oğlum evli 2 çocuğu var. Oğlumu istiyorum gelsin. Çocuklar, babasını bekliyor. Seninkiler sen sağken yetim kalmasınlar. Gel oğlum." dedi.

Oğlunun hasretinden uyumadığını belirten Kartal, "Evladım gelinceye kadar buradayım, hiçbir yere ayrılmıyorum. Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP oğlumu nasıl götürmüşse öyle de getirsin." diye konuştu.

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