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08 Aralık 2019 Pazar 13:52:59 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 14:02:48

Evinin yandığını gören anne sinir krizi geçirdi

Antalya’da evi yanan 2 çocuk annesi kadın, küle dönen odayı görünce sinir krizi geçirdi. Evinin daha önce 4 kez kundaklandığını ileri süren kadın, Bile bile yakıyorlar. Bu evde 2 çocuğumla yaşıyorum. Benim kime zararım var? diyerek gözyaşı döktü.

Yangın, saat 10.00’da Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2208. Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmandan kokular geldiğini fark eden çevredeki komşular, zemin katta eşinden ayrı 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Şerife Yaka’ya ait evin yandığını fark etti. Hortumlarla yangına müdahale eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Bu sırada evde bulunmayan Şerife Yaka ve çocukları, evin yandığını duyunca olay yerine geldi. Evinin bir odasının küle döndüğünü gören Yaka, sinir krizi geçirdi. Komşuları tarafından teselli edilen Yaka, “Bile bile yakıyorlar. Ben 2 çocuğumla yaşıyorum bu evde. Benim kime zararım var” diye gözyaşı döktü. Baygınlık geçiren kadına olay yerine çağıran sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu. Bu sırada talihsiz kadının 10 yaşlarındaki gözü yaşlı kızını da arkadaşları sarılarak teselli etti.

“SAĞA SOLA KOŞUŞTUK”

Şerife Yaka'nın komşusu Hasan Zengin, "Koku gelince aşağıya indik. Zemin katın tuvaletinden duman geldiğini fark ettik. Sağa sola koşuştuk, arka kapıdan müdahale ettik. İçeride kimse yoktu. O yüzden çok korkmuştuk. İtfaiye gelip söndürdü. Benim kardeşim sabah 9 gibi ekmek almaya gittiğinde bir kadının içeriye girdiğini görmüş” dedi.

Polisin yangınla ilgili incelemesi devam ediyor.

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