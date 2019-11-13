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13 Kasım 2019 Çarşamba 12:57:51 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 12:58:47

Eski başbakan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, kalp rahatsızlığı sonucu hastaneye kaldırılan eski başbakanlardan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Akbulut'un, Çanakkale'de rahatsızlanması üzerine ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'ne getirildiği öğrenildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldırım Akbulut'un sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Bu arada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin Akbulut'u ziyaret ederek, doktorlarından bilgi aldı.

Ziyaretin ardından hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, doktorlardan Yıldırım Akbulut'un yaşadığı kalp rahatsızlığının ritim bozukluğundan kaynaklandığı bilgisini aldığını söyledi.

Vali Şahin, Akbulut'un durumunun iyi olduğunu da belirtti.

(AA)

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