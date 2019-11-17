Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor

  • Bist 100
    105380
  • Dolar
    5,7449
  • Euro
    6,3531
  • Altın
    271,8860
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sporu yaşam tarzı olarak benimseyin önerisi Sporu yaşam tarzı olarak benimseyin önerisi
Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı Afrin halkının yaraları Türkiye'nin yatırımlarıyla sarıldı
Hamaney: Gösterileri İran karşıtları ve devrim düşmanları destekliyor Hamaney: Gösterileri İran karşıtları ve devrim düşmanları destekliyor
Morales'in partisinden seçim hamlesi Morales'in partisinden seçim hamlesi
Kırmızı et üretiminde 'büyüme' stratejisi Kırmızı et üretiminde 'büyüme' stratejisi
Galataport İstanbul'un kruvaziyer turist sayısını 20 binden 1,5 milyona çıkaracak Galataport İstanbul'un kruvaziyer turist sayısını 20 binden 1,5 milyona çıkaracak
Borsada gözler son 1,5 yılın zirvesinde Borsada gözler son 1,5 yılın zirvesinde
Emre Akbaba sahalara dönüş tarihini açıkladı Emre Akbaba sahalara dönüş tarihini açıkladı
14 yıl önce taşındığı adada tek başına yaşıyor: Bin 700 lira maaşımdan bir şey kalmıyor 14 yıl önce taşındığı adada tek başına yaşıyor: Bin 700 lira maaşımdan bir şey kalmıyor
Sigara birçok kanser türü için risk faktörü Sigara birçok kanser türü için risk faktörü
A Milli Takımımız Andorra karşısında! Muhtemel 11'ler... A Milli Takımımız Andorra karşısında! Muhtemel 11'ler...
TESK'ten 'etil alkol' ithalatı sınırlandırılmalı talebi TESK'ten 'etil alkol' ithalatı sınırlandırılmalı talebi
New York'ta Körfez Savaşı sergisi New York'ta Körfez Savaşı sergisi
Üzerine kuma getirildi, kansere yakalandı ama pes etmedi! İşte azmin zaferi Üzerine kuma getirildi, kansere yakalandı ama pes etmedi! İşte azmin zaferi
Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Ahşap evi kamyon kasasına monte etti Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Ahşap evi kamyon kasasına monte etti
Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney: 'Darbe yönetimi, firara göz yumdu' Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney: 'Darbe yönetimi, firara göz yumdu'
Üzerine kuma getirildi, kansere yakalandı ama pes etmedi! İşte azmin zaferi Üzerine kuma getirildi, kansere yakalandı ama pes etmedi! İşte azmin zaferi
İran dini lideri Hamaney'den uyarı: İnsanların talepleri karşılanmalı İran dini lideri Hamaney'den uyarı: İnsanların talepleri karşılanmalı
Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Ahşap evi kamyon kasasına monte etti Kemal Sunal filmi gerçek oldu! Ahşap evi kamyon kasasına monte etti
Maçoğlu Mustafa Kemal tarafından asılan Seyit Rıza anmasına katılınca CHP'liler çılgına döndü Maçoğlu Mustafa Kemal tarafından asılan Seyit Rıza anmasına katılınca CHP'liler çılgına döndü
Ersun Yanal kafasındaki oyunu sahaya yansıtamadı Ersun Yanal kafasındaki oyunu sahaya yansıtamadı
Matamatikte erkekler mi daha iyi kızlar mı? Matamatikte erkekler mi daha iyi kızlar mı?
Bakanlık açıkladı: 26 meslekte daha yeterlilik belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak Bakanlık açıkladı: 26 meslekte daha yeterlilik belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak
Beşiktaş transferde Galatasaray ve Trabzonspor'u gafil avlayacak Beşiktaş transferde Galatasaray ve Trabzonspor'u gafil avlayacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Kasım 2019 Pazar 10:19:27 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 10:24:34

Eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor

Avrupa Yakasından metrobüs ile Söğütlüçeşme durağına gelen 42 yaşındaki bir kişi, üç yıllık eşiyle barışabilmek amacıyla İstanbul’dan Ankara’ya kadar yürüyor. Yürüyüşünün başlangıcında gözyaşı döken adam, elindeki pankartla kilometrelerce yol yürüyüp Ankara’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşmeyi istiyor.

İstanbul'da 42 yaşındaki bir Ertan Çeşmecioğlu, eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile görüşmek istediğini söyleyen Çeşmecioğlu, üzerinde 'Aysun seni seviyorum' yazan pankartı ile yürüyor.

İstanbul'da yaşayan tekstil işçisi Ertan Çeşmecioğlu, eşiyle barışabilmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe geçti. 

Üzerinde 'Aysun seni seviyorum' yazılı pankartı ile Kadıköy'den yürüyüşe başlayan Çeşmecioğlu, Kartal'a geldiğinde polis ekipleri tarafından karşılandı. Yaklaşık yarım saat süren çabalara rağmen ikna edilemeyen Çeşmecioğlu, 433 kilometrelik yolu yürümeye devam etti.

Boşu boşuna benim yuvam yıkılıyor'

Eşiyle tartışan ve evden çıkan üç yıllık evli tekstil işçisi 42 yaşındaki Ertan Çeşmecioğlu, ‘Seni seviyorum Aysun' yazan pankartla Kadıköy'den Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti. D-100 karayolunun yan yolundaki kaldırımdan Ankara istikametine doğru yürüyen Çeşmecioğlu, Kartal'a geldiğinde polis ekiplerince karşılandı. Yaklaşık yarım saatlik ikna çabalarına rağmen yürümekte ısrarcı olan Çeşmecioğlu, yaklaşık 433 kilometrelik yolu yürümek için tekrar yola koyuldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile görüşeceğini belirten üç yıllık Ertan Çeşmecioğlu, yaşananları şöyle anlattı: “Yoktan yere yuvam yıkılıyor. Karımın bana atmış olduğu bir yalandan dolayı ben kızdım evden çıktım, benim Ankara'ya gitmem lazım, yürüyeyim. Boşu boşuna benim yuvam yıkılıyor, kaynanam üç senedir bizde. Onlar üç kardeşler, hiçbir zaman anneleriyle ilgilenmediler. Hep anneleri bizimle birlikte, anneleri hastalandı ben koştum, hastanelik oldu ben koştum. Karım bütün gün hastanelerde, bizi çökerttiler, sinir sahibi ettiler. Kaynanam eve ne alırsa, akşam geliyorum ‘Yok su aldım, yok kaşar aldım' sırf o su aldım dedi diye eve dört bin 500 TL'lik su arıtıcısı taktırdım.”

'Ben karımı çok seviyorum. Ben gerekirse öleceğim onun için'

Eşiyle mutlu bir evliliği olduğunu belirten Çeşmecioğlu, Ankara'ya doğru yürüdüğünden eşinin haberi olmadığını söyleyerek, “Evden ben çıktım, ev zaten onların, benim hiçbir şeyim yok. Nikah şekerlerimizi bile biz yaptık. Ben eşimi çok seviyorum. Kaynanam bizi mahvetti. Onlar bizi mahvettiler. Kaynanam kendisine baktırmak için beni yanına aldı yoksa ben karımla kirada oturacaktım ve mutlu olacaktım. Ben karımı istiyorum, ben karımı çok seviyorum, ben gerekirse öleceğim onun için. Savcılarım, hakimlerim bu insanları bir dinleyin de ondan sonra boşayın. Benim kaynanamı köyde bile istemiyorlar” ifadelerini kullandı.


 
Ankara'ya ulaştığında Bakan Selçuk ile görüşmek istediğini belirten Çeşmecioğlu, “Bakanımın ellerinden öperim bizi barıştırsınlar. Ben karımı çok seviyorum. Sayın Bakanım çok seviyorum” diye seslendi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ