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06 Aralık 2019 Cuma 21:18:25 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 21:51:38

Eşini kıyma makinesinde parçalara ayırdıktan sonra bunu da yapmış! Mahkemeden karar çıktı

Mersin'de, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Ertürkoğlu'nu (34) boğazını keserek öldüren Mustafa Ertürkoğlu (36), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bir önceki duruşmada zanlı, eşini öldürdüğü ve sonrasında kıyma makinesine atarak parçaladığı söylediği anlarda duruşma salonu adeta buz kesmişti. Bugünkü ikinci duruşmaya da Cemile Ertürkoğlu'nu yakın komşusu P.A.'nın yakın komşusunun anlattıkları damga vurdu. Yakın komşu, olaydan sonra Mustafa Ertürkoğlu'nun yanına geldiğini ifade ederken; söyledikleri mahkeme salonunda büyük şaşkınlık yarattı.

Olay, geçen yıl 28 Kasım'da merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Cemile Ertürkoğlu, boşanmak üzere olduğu eşi lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu tutuklandı. Hakkında 'eşi tasarlayarak, canavarca hisle, acı ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan dava açılan Mustafa Ertürkoğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mersin Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu Ereğli Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ( SEGBİS) yöntemi ile katılan sanık Mustafa Ertürkoğlu, ikinci duruşmaya da SEGBİS ile katıldı. İlk duruşmada ifadeleri ile kan donduran Mustafa Ertürkoğlu, yine eşinin kendisini aldattığı yönünde ifade verdi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Cemile'nin babası Sabahattin Aslan, "Şikayetçiyim. Değil bir insan bir hayvanın bile böyle vahşice öldürülmesini kabul edemiyorum. En ağır cezayı alsın" dedi.

OLAYDAN SONRA ÇAY İÇMİŞ

Cemile Ertürkoğlu'nu yakın komşusu P.A. ise olay günü katil zanlısı Mustafa Ertürkoğlu'nun kendilerine çay içmeye geldiğini söyledi. P. A., "Mustafa'ya Cemile'yi sordum, 'tartıştık evi terk etti' dedi. Ben de 'karakola git' dedim. Benim zorumla karakola gitti" diye konuştu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı zanlının 'eşi tasarlayarak, kasten öldürme' suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

ZANLI AVUKATI İNDİRİM İSTEDİ

Zanlı avukatı ise, Cemile'nin sadakatsiz davrandığını öne sürerek 'haksız tahrik ve iyi hal indirimi' talep etti. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan  Mustafa Ertürkoğlu, "Cinayeti namus yüzünden işlemedim. 'Seni sevmiyorum' dedi. Bir anlık sinir, öfkenin etkisinde kaldığım için öldürdüm. Ben horoz kesecek bir insan değilim. Üzgünüm. Böyle bir şey düşünmemiştim. Pişmanım" dedi.

Tarafları dinleyen mahkeme başkanı Ertürkoğlu'na 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada tahrik indirimi uygulanmamasına karar verildi.

DHA

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