  • Bist 100
    104142
  • Dolar
    5,7696
  • Euro
    6,3518
  • Altın
    272,6320
İstanbul
12 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Virajı dönemeyen otomobil, TIR’ı köprüden attı Virajı dönemeyen otomobil, TIR’ı köprüden attı
Kimlikte yeni dönem! ATM’lerden para çekilecek, ödeme yapılacak, noter ve sağlık hizmetleri alınabilecek Kimlikte yeni dönem! ATM’lerden para çekilecek, ödeme yapılacak, noter ve sağlık hizmetleri alınabilecek
Beyoğlu'nda cesedi bulunan İngiliz istihbaratçısı ne araştırıyordu? Beyoğlu'nda cesedi bulunan İngiliz istihbaratçısı ne araştırıyordu?
Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşinden boşanıyor Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşinden boşanıyor
Eşi 15 yerinden bıçakladı! 'Dinlerken acı çektim' dedi Eşi 15 yerinden bıçakladı! 'Dinlerken acı çektim' dedi
DEAŞ'ın bombacısı Mersin'de yakalandı DEAŞ'ın bombacısı Mersin'de yakalandı
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta zorunlu olacak: Ücreti 60 liradan başlıyor Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta zorunlu olacak: Ücreti 60 liradan başlıyor
Fitch'in ardından Moody's'ten de flaş Türkiye açıklaması Fitch'in ardından Moody's'ten de flaş Türkiye açıklaması
Tüm kiracılar için önemli haber: Vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanır Tüm kiracılar için önemli haber: Vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanır
Dünya basını Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretini konuşuyor: Kazanan Türkiye Dünya basını Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretini konuşuyor: Kazanan Türkiye
14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın seçim davası ile ilgili kararını verdi 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın seçim davası ile ilgili kararını verdi
Ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek Ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek
Turuncu listede aranan terörist İstanbul'da yakalandı Turuncu listede aranan terörist İstanbul'da yakalandı
Hong Kong'da üniversitelerde ve kent merkezinde protestolar sürüyor Hong Kong'da üniversitelerde ve kent merkezinde protestolar sürüyor
Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Ajda Pekkan O Ses Türkiye'ye konuk oldu! Ajda Pekkan kaç yaşında, nereli? Ajda Pekkan O Ses Türkiye'ye konuk oldu! Ajda Pekkan kaç yaşında, nereli?
Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile 6. ortak kara devriye tamamlandı Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile 6. ortak kara devriye tamamlandı
Meltem Miraloğlu eşinden ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında? Meltem Miraloğlu eşinden ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında?
Cinayet zanlısı katil rahip yakalandı Cinayet zanlısı katil rahip yakalandı
26. Dönem POMEM sınavı ne zaman? 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. Dönem POMEM sınavı ne zaman? 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'in özel eşyaları Ulucanlar'da Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'in özel eşyaları Ulucanlar'da
Galatasaray'a Belhanda'nın yerine Brezilyalı 10 numara: Dudu Galatasaray'a Belhanda'nın yerine Brezilyalı 10 numara: Dudu
İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanın eşine yurt dışına çıkış yasağı İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanın eşine yurt dışına çıkış yasağı
Türk sineması Hollywood'un kalbinde Türk sineması Hollywood'un kalbinde

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Kasım 2019 Perşembe 13:10:33 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 13:15:50

Eşi 15 yerinden bıçakladı! 'Dinlerken acı çektim' dedi

Eskişehir’de, Harun Sazlar’ın boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar'ı (45) 15 yerinden bıçaklayarak yaradığı gerekçesiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Öznur Sazlar, yaşadığı dehşeti anlatırken, sanık Harun Sazlar ise Öznur’un anlatımlarını acı içerisinde dinledim’ dedi.

Eskişehir'de oturan bir çocuk annesi Öznur Sazlar, boşanma aşamasında olduğu eşi Harun Sazlar tarafından Temmuz ayında, 15 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan Harun Sazlar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sazlar hakkında 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. 3 Eylül'de görülen davanın ilk duruşmasında, sanık Harun Sazlar haftada 2 gün kolluk birimlerine imza vermesi şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen itirazın ardından Harun Sazlar hakkında yeniden 'tutuklama kararı' çıkarıldı. İstanbul’da yakalanan Harun Sazlar, tutuklanarak Metris Cezaevi’ne konuldu.

YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

Eskişehir 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Harun ve eşi Öznur Sazlar hakkındaki ‘tehdit ve kasten yaralama’ nedeniyle açılan 2 ayrı dosyayı birleştirdi. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Harun Sazlar İstanbul Bakırköy Metris Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanarak katıldı. Duruşmada Öznur Sazlar’ın yanı sıra avukatları, Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri yer aldı. Tutuklu sanık Harun Sazlar, avukatı aracılığıyla mahkemeden internet erişiminin yasaklanması ve yayın yasağı talebinde bulundu. Ancak mahkeme bu talebi kabul etmedi.

‘BIÇAĞI BOĞAZIMA DAYADI’

Boşanma aşamasındaki eşi Harun Sazlar tarafından 15 kez bıçaklanarak ölümden dönen Öznur Sazlar, yaşadığı dehşeti mahkemede yeniden anlattı. Yaşadıkları nedeniyle manevi olarak yıprandığını belirten Sazlar, “Olay sırasında sanık benim saçımdan tuttu, banyonun dibine çöktürdü. ‘Benimle nasıl inatlaşırsın’ diyerek küfür etti. İlk darbeyi kalbime vurdu. Ben de kendimi korumak adına ellerimi göğsüme koydum. Zira sanık eylemini sürekli benim göğüs hizamı hedef alarak yapmaktaydı. Ben bir elimle de sanığın elindeki bıçağı almak için mücadele ettiğimden her iki elimden de yara aldım. Bu sırada kapıyı elimle kapatmaya çalışıyordu. Ben de kapatmaması için ayaklarımda engel olmaya çalışıyordum. Sanık akabinde rastgele nereye denk gelirse vurmaya başladı. Darbenin biri akciğerime denk geldi. Göğsümden hışırtı hissettim. Öleceğimi anladım, kendi imkanlarımla lavabonun altına doğru dönebildim. Sanık ağzımı kapattı, bıçağı boğazıma dayadı. Sanığın elindeki bıçak kabzası oynayan bir bıçaktı. Ben sanığa bir kez yalvardım, benim üzerimden kalktı, hızlı bir şekilde mutfağa koştu. Ben de bu durumdan faydalanarak kendimi sokağa attım” dedi.

‘SÖYLEDİKLERİNİ ACI İÇERİSİNDE DİNLEDİM’

Tutuklu sanık Harun Sazlar ise eşinin anlattıklarını dinledikten sonra savunma yaptı. Eşini dinlerken büyük acı çektiğini belirten Harun Sazlar, “Biraz önce acı içerisinde Öznur’un anlatımlarını dinledim. Olay banyonun içerisinde gerçekleşmedi, onun önündeki koridorda meydana geldi. Polis eve geldiği esnada oğlum kanı görmesin diye polislere bilgi vermek suretiyle banyonun önündeki birkaç damla kanı paspasladım. Benim mutfağa gitme sebebim olay yerinden uzaklaşmak, elimi yıkamaktı. Bilinçli olarak yapmadım. Şuurumu kaybetmiştim, çocuğumu özledim. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

AVUKATLAR GÖREVSİZLİK TALEP ETTİ

Savunmaların ardından Öznur Sazlar’ın avukatı mahkemeye yönelik ‘görevsizlik’ talep ederek, “Biz görevsizlik talebimizin açıkça karar bağlanmasını talep ederiz. Zira göreve ve yetkiye ilişkin hususlar yargılamanın ilk celselerinde karar bağlanması gereken bir hususlardır. Mahkeme aksi kanaatteyse bu uyuşmazlığın çözümü için dosyanın itiraz incelemesi yapılması için üst mahkemeye gönderilmesini talep ederiz. Sanık müdafince tahliye talebinde bulunmuştur. Bu talebi kabul etmiyoruz Adli Tıp Kurumu raporu alınmamıştır, beklenmesini talep ediyoruz” dedi. Mahkeme Öznur Sazlar’a ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun henüz gelmediğini belirterek, ‘görevsizlik’ kararının daha sonra değerlendirileceğini açıkladı.

TUTUKLULUK DEVAM

Eskişehir 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Harun Sazlar’ın tahliye talebine ‘kaçma ve delilleri karartma ihtimali, adli tıp raporunun gelmemesi, kuvvetli suç şüphesi’ nedeniyle reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

HER KADIN GİBİ BENDE BÜYÜK ENDİŞE YAŞADIM

Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan Öznur Sazlar, Harun Sazlar’ın tutuklu kalmasına çok sevindiğini söyledi. Adaletin yerini bulacağına inandığını ifade eden Öznur Sazlar, "Dava 13 Aralık'a ertelendi. Tutukluğunun devamına karar verildi. Adli Tıp'dan gelecek karara istinaden tekrar davamız görülecek. Herkesin desteğine ve ilgisine teşekkür ediyorum. Şunu söylemeden geçemeyeceğim, bugün ben sadece Öznur değilim, ben bir Şule, Özgecan'ım lütfen artık kadınlara karşı sessiz kalmayın. Devletimizden bu tür olaylara daha duyarlı olmasını istiyorum. Bu süreçte her kadın gibi bende endişe yaşadım. Sanığın tutuklu olması beni rahatlatıyor” diye konuştu. Öznur Sazlar’a kadın dernek ve kadın avukatlarda destek verdi.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ