Esenyurt'ta korkunç olay... Eve giren hırsız yaşlı kadının boğazını kesti!

Hürriyet Mahallesi'nde bir süre önce gittikleri hastaneden eve dönen yaşlı kadının yakınları, kanlar içinde buldukları Nazlı Dere için hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

(DHA)