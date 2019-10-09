09 Ekim 2019 Çarşamba 15:59:52 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:01:40
Esenyurt'ta korkunç olay... Eve giren hırsız yaşlı kadının boğazını kesti!
Esenyurt'ta bir eve giren hırsız, evde karşılaştığı yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü.
Hürriyet Mahallesi'nde bir süre önce gittikleri hastaneden eve dönen yaşlı kadının yakınları, kanlar içinde buldukları Nazlı Dere için hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi.
(DHA)
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