Emine Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşi ile görüştü
Emine Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile görüştü.
Emine Erdoğan, resmi ziyaret dolayısıyla Türkiye'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya geldiği görüşmenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.
Emine Erdoğan, paylaşımında, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in kıymetli eşi Ziroat Mirziyoyeva'yı misafir etmekten büyük bir mutluluk duydum. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
AA
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