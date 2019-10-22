22 Ekim 2019 Salı 17:35:47 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 17:36:52
Emine Bulut'un ailesinin avukatı İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu
Emine Bulut'u öldüren eski eşi Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararına, ailenin avukatı itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.
Eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüreneski eşi Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezası kararına, ailenin avukatı itiraz ederek İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu.
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