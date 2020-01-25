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25 Ocak 2020 Cumartesi 20:53:04 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 21:25:05

Elazığ'da depremin 23'üncü saatinde bir anne kucağında bebeğiyle kurtarıldı

Elazığ'da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremin 23'üncü saatinde bir anneyi kucağında bebeğiyle kurtardı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altına kalan 38 kişinin olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Enkazdan şu ana kadar 43 kişi sağ olarak kurtarıldı.

Son olarak Elazığ'da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremin 23'üncü saatinde bir anneyi kucağında bebeğiyle kurtardı.

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