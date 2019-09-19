Elazığ'da baraj ve göletlere bu yıl 3 milyon yavru sazan bırakıldı

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce, mevcut su kaynaklarındaki su ürünlerinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, kurum bünyesindeki Ar-Ge merkezi ve üretim tesisinde bu yıl ilk kez üretilen 3 milyon pullu sazan, başta Keban ve Karakaya baraj gölleri olmak üzere Beyhan, Özlüce, Cip, Kalecik, Tatar ve Seyrantepe baraj ve göletlerindeki balık stoklarına takviye amacıyla suya salındı.

Enstitü Müdürü Özkan Özbay, yürüttükleri çalışma ile baraj ve göletlerdeki balık stoklarını korumayı ve su ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kurum olarak balıklandırma çalışmalarına her yıl devam edeceklerini ifade eden Özbay, "İç sularımızdaki su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık açısından yaptığımız çalışmalar çok önemli. Baraj ve göletlere bıraktığımız yavru balıklar mevcut stokları artıracak, böylelikle avcılarımız av sezonunda daha bol kazanç elde edecekler. Tabii balık stoklarının korunması noktasında balıkçılarımızın da yasa dışı avcılıktan uzak durmaları, avlanma boylarına uymaları ve av sezonu dışında avlanmamaya özen göstermeleri gerekmektedir." vurgusu yaptı.

Özbay, balıklandırma çalışmaları kapsamında son olarak Cip baraj gölüne bıraktıkları 50 bin pullu sazan yavrusu ile bu yılki balıklandırma sezonunu kapattıklarını bildirdi.

AA