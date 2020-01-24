Elazığ Sivrice ilçesindeki deprem sonrası yıkılan binalar görüntülendi

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük paniğe yol açarken, halk sokağa döküldü. İhbar gelen bölgelere AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD: İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya’da 6 kişi hayatını kaybetmiştir.

AFAD’a göre 21:17’de merkez üssü Elazığ Baskil ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Elazığ’daki 6.8 büyüklüğündeki deprem çevre iller başta olmak üzere Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Niğde’de de hissedildi.

6 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ!

AFAD: "Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi"

Elazığ Valisi Kaldırım: "Hastanelere intikal eden 225 yaralı bilgisi var, 2'si ağır durumda."

AFAD, 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edildiğini bildirdi.

BİNALAR YIKILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ merkezde 16 bina hakkında ihbar yapıldığını açıkladı.

Depremin ardından bölge bazı binaların yıkıldığı öğrenildi. İşte yıkılan binalardan ilk görüntüler…