Elazığ depremi sonrası bu fotoğraf 21 yıl önceyi hatırlattı
Elazığ'da meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem Malatya'yı da vurmuştu. Malatya'nın Doğanyol ilçesinde hayatını kaybeden kardeşi için gözyaşı döken Basri Kara'nın fotoğrafı, 21 yıl önce Düzce Kaynaşlı'da 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından çekilen o fotoğrafı hatırlattı,
Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki depremde kardeşini kaybeden Basri Kara'nın gözyaşı döktüğü fotoğraf, 21 yıl önce Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından çekilen o sembol fotoğrafı, 'ekmek taşıyan amca'yı akıllara getirdi. Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki depremde kardeşini kaybeden Basri Kara'nın gözyaşı döktüğü fotoğraf yürekleri dağladı. Doğanyol ilçesinin Gökçe Mahallesi'nde iki katlı kerpiç evin yıkılması sonucu evli ve 4 çocuk babası olan Mustafa Kara (49) hayatını kaybetti. Kara'nın cesedi, evin enkazından AFAD ekipleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.
FOTOĞRAFI YÜREK DAĞLADI
AA'da yer alan habere göre depremde kardeşini kaybeden 57 yaşındaki Basri Kara'nın döktüğü gözyaşının objektife yansıması yürekleri burkarken, özellikle 21 yıl önce Düzce depreminde çekilen "simge" fotoğrafı akıllara getirdi.
"EKMEK TAŞIYAN AMCA'YI HATIRLATTI
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 12 Kasım 1999'da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde, 845 kişi hayatını kaybederken, 5 bine yakın insanımız yaralanmıştı. Depremin ardından ise evine ekmek götüren kasketli yaşlı bir amcanın gözyaşını silme karesi hafızalara kazınan fotoğraf olmuştu.
"İÇİM YANIYOR" DİYE KONUŞTU
Evinde taziyeleri kabul eden depremzede Kara, yaptığı açıklamada, depremin ardından kardeşine bakmak için evine gittiğini ve enkazla karşılaştığını söyledi. Kardeşinin evinin yerle bir olduğunu gördüğünü anlatan Kara, "İçeriden bağırıyorlardı. Kardeşimin çocuğu yıkılan direğin dibinde, kardeşim kirişin dibinde kalmıştı. Evin enkazından en son kardeşimi çıkardılar. Kardeş, hiçbir şeye benzemiyor. İçim yanıyor" diye konuştu.
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