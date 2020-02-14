  • Bist 100
    120151
  • Dolar
    6,0513
  • Euro
    6,5603
  • Altın
    307,2330
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Numan Kurtulmuş: Bu millet FETÖ'yü de PKK'yı da darmadağın edecektir Numan Kurtulmuş: Bu millet FETÖ'yü de PKK'yı da darmadağın edecektir
Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı özeti ve golleri izle (Geniş özet Başakşehir-BJK maç sonucu) Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı özeti ve golleri izle (Geniş özet Başakşehir-BJK maç sonucu)
Vali Yerlikaya'dan flaş açıklama: Yıkılan 7 katlı binanın enkazında yaşam belirtisi bulunamadı Vali Yerlikaya'dan flaş açıklama: Yıkılan 7 katlı binanın enkazında yaşam belirtisi bulunamadı
PKK'lı terörist HDP'li Mustafa Sarısaç'ın evinden çıktı PKK'lı terörist HDP'li Mustafa Sarısaç'ın evinden çıktı
Demokratlar arasındaki başkanlık yarışında Sanders önde Demokratlar arasındaki başkanlık yarışında Sanders önde
Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
ABD ile Taliban arasında 7 günlük ateşkes anlaşmasına varıldı ABD ile Taliban arasında 7 günlük ateşkes anlaşmasına varıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firma ve 99 ürünü ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firma ve 99 ürünü ifşa etti
Ege'de korkutan deprem! Merkez üssü Datça açıkları... Son depremler Ege'de korkutan deprem! Merkez üssü Datça açıkları... Son depremler
Sergen Yalçın'ın ilk kaybı Sergen Yalçın'ın ilk kaybı
PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, İlker Başbuğ deşifresi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, İlker Başbuğ deşifresi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken bina hakkında soruşturma başlattı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken bina hakkında soruşturma başlattı
Esad rejimi Halep'in Atarib ilçesini vurdu: 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı Esad rejimi Halep'in Atarib ilçesini vurdu: 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı
Başkan Erdoğan'dan, Pakistan'da önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan, Pakistan'da önemli açıklamalar
Pakistan'da cami imamı, Cuma namazının farzını Başkan Erdoğan'ın kıldırması için ricada bulunursa... Pakistan'da cami imamı, Cuma namazının farzını Başkan Erdoğan'ın kıldırması için ricada bulunursa...
Pakistan'da cami imamı Başkan Erdoğan'dan Cuma namazını kıldırmasını isterse... Pakistan'da cami imamı Başkan Erdoğan'dan Cuma namazını kıldırmasını isterse...
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi? ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
Emine Erdoğan, Pakistan'da konuştu: Pakistan ve Türkiye, bir kalbin iki yarısıdır Emine Erdoğan, Pakistan'da konuştu: Pakistan ve Türkiye, bir kalbin iki yarısıdır
Esed rejimine ait bir helikopter daha düşürüldü Esed rejimine ait bir helikopter daha düşürüldü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Şubat 2020 Cuma 19:23:15 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 21:14:51

Ege'de korkutan deprem! Merkez üssü Datça açıkları... Son depremler

Son dakika haberi... Ege'de Datça açıklarında 19.02'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Ege Denizi'nde saat 19.02'de 4.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.72 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.02'de Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem yerin 8.78 kilometre derinliğinde meydana geldi.

14 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.02.14 19:02:14 35.7495 26.8657 2.2 -.- 4.6 4.8 AKDENIZ İlksel
2020.02.14 18:47:00 39.1000 27.9122 7.0 -.- 1.7 -.- DOLMADEGIRMEN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.14 18:38:16 38.4812 25.4567 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.02.14 18:37:22 39.0130 27.8898 2.6 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.14 18:19:10 39.0097 27.8860 3.8 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.14 18:09:29 38.8790 27.9653 1.0 -.- 1.2 -.- TOPLUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.14 18:03:21 39.0145 27.8807 10.9 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.14 17:54:43 37.2593 28.0662 0.0 -.- 2.2 -.- CAZKIRLAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2020.02.14 17:42:40 38.4095 39.3263 12.2 -.- 1.7 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.14 17:36:02 38.4117 39.2123 13.6 -.- 1.8 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.14 17:27:24 38.2125 38.8028 7.5 -.- 2.2 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.14 17:15:57 37.2497 28.1220 10.3 -.- 3.1 -.- CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2020.02.14 16:44:50 38.3577 39.2085 4.8 -.- 1.6 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.14 16:42:10 38.1192 38.7582 3.0 -.- 1.5 -.- TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.14 16:39:48 38.2043 38.7583 19.2 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.14 16:20:37 37.0448 30.4218 30.0 -.- 2.0 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2020.02.14 15:23:14 37.2110 26.5000 7.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.02.14 15:03:58 37.3387 26.6667 1.9 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2020.02.14 15:02:33 38.1970 42.7233 6.1 -.- 1.7 -.- CATBAYIR-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2020.02.14 14:40:26 40.8325 28.8613 11.9 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.02.14 14:09:50 38.2148 38.7618 3.0 -.- 2.2 2.5 PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.14 14:06:56 40.6998 27.1535 5.0 -.- 0.9 -.- CENGELLI-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2020.02.14 14:03:32 37.1933 26.5830 18.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

EN ÇOK OKUNAN HABERLER