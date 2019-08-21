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21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:24:15 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:42:29

Dünyaca ünlü rapçi Future şarkısını yanlışlıkla paylaştı... Milyonlar onu dinledi

Denizlili olan ve Almanya'da ailesiyle yaşayan lise öğrencisi 15 yaşındaki Yunus Emre Nalcı, Almanca söylediği 'Auslnder 2' (Yabancı 2) isimli şarkı, yanlışlıkla müzik platformu Spotify'de dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Future'nin hesabından paylaşıldı. Amatör rap şarkıcısı Nalcı'nın Almanya'da yaşayan gurbetçi Türkleri anlattığı Almanca şarkıyı, milyonlarca kişi, Future'nin yeni şarkısı sanarak dinledi. Büyük beğeni alan şarkı iki gün sonra hesaptan kaldırılırken; Nalcı şarkısının milyonlarca kişiye ulaşmasının keyfini yaşadı.

Almanya'nın Nordrhein Westfalen eyaletinin Attendorn kentinde yaşayan lise öğrencisi 15 yaşındaki Yunus Emre Nalcı, annesi Elvan Nalcı ve kız kardeşiyle birlikte 27 Temmuz'da tatil için Türkiye'ye geldi. Ailesiyle memleketi Denizli'nin Acıpayam ilçesi Yazır Mahallesi'nde giden amatör rap şarkıcısı Yunus Emre Nalcı, Almanya'dayken yazdığı Türkçesi 'Yabancı 2' olan ve Almanca söylediği 'Ausländer 2' adlı şarkıyı, internet ortamında müzik paylaşımlarının yapıldığı Spotify'deki kendine ait hesabına 9 Ağustos'ta yükledi. Ancak Nalcı'nın yüklediği şarkı, Spotify'nın hatası nedeniyle, dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Future'nin hesabında paylaşıldı. Future'nin yeni şarkı yüklediğini sanan milyonlarca hayranı, Nalcı'nın şarkısını dinledi. Şarkısını dünyaca ünlü Future'nin hesabında gören Nalcı, büyük şok yaşadı. Nalcı'nın Almanca söylediği şarkı 2 gün boyunca Future'nın hesabında kaldı, daha sonra kaldırıldı.

Duygularını anlatan Yunus Emre Nalcı, "Ben çocukluğumdan bu yana amatör şarkı söylüyorum. Son iki yıldır da rap şarkıları besteleyip, söylüyorum. Şarkıyı Almanya'da hazırlamıştım. Memleketimize gelince, mahalledeki evimizde bilgisayardan Spotify'ya yükledim. Bir süre sonra arkadaşlarım bana mesaj atmaya başladı. Şarkımın Future'nin hesabında olduğunu söyledi. İki gün şarkı kaldı ardından kaldırıldı. Milyonlarca kişi, Future sanarak benim şarkımı dinledi. İki gün boyunca dünyaca ünlü bir şarkıcı oldum. Çok güzel bir keyifti, böyle bir yaşayacağım aklıma bile gelmezdi. Yapılan yanlışlık beni ünlü yaptı. Kim bilir belki ileride ünlü bir rapçı olup, Future ile birlikte aynı sahneyi paylaşırım ve rap yaparım" diye konuştu. Almanya'da bir otomobil fabrikasında çalışan anne Elvan Nalcı ise, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Oğlum birden bire popüler bir rapçı oldu. Küçük yaşlardan beri evde şarkı söylerdi. Aileden gelen bir yeteneği var. Oğlumun her zaman arkasındayım, onu hep destekleyeceğim. Teyzesi ona küçük yaşlardan beri 'Bülbülüm' diye hitap eder. Sosyal medyada fenomen olmasıyla bülbülümüz şakıdı" diye konuştu.

(DHA)

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