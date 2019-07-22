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22 Temmuz 2019 Pazartesi 01:37:27 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 01:40:22

Düğünde gelin ve damadın takılarını çalmaya çalıştılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, gelinle damadın takılarının bulunduğu çantayı çalmaya çalışan 2 kadın düğün salonunda yakalandı.

İddiaya göre, N.T. ve C.T, yanlarında bir erkek çocukla, S.A. ile N.A'nın ilçedeki bir salonda düzenlenen düğün törenine  katıldı.

Çift, düğünde kendilerine takılan 17 çeyrek altın, 2 gram altın ve 5 bin 370 lirayı çantaya koyarak, bir yakınlarına emanet etti.

Düğünde davetliymiş gibi davranan söz konusu kadınlar çantanın bulunduğu kişinin yanına gidip sohbet ederek, onu bir süre oyaladı.

Bu sırada erkek çocuk çantayı alarak kaçmak istedi. Çantanın yerinde olmadığı fark eden ve kadınlardan şüphelenen kişiyle şüpheliler arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında elindeki çantayı atan çocuk düğün salonundan kaçtı.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri N.T. ile C.T'yi gözaltına aldı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Zanlıların, benzer suçlardan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi.

Polis, düğün salonundan kaçan çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

AA

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