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22 Kasım 2019 Cuma 10:47:50 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 10:49:09

Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda fragmanı haberimizde

Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Yeni moda programı Doya Doya Moda geliyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak programda kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verecek. Fragmanı televizyonda dönmeye başlayan Doya Doya Moda merak konusu oldu. Doya Doya Moda fragmanı beğeniler ve güzel yorumlar almaya başladı. Doya Doya Moda programı ile ilgili merak edilen bilgiler ve Doya Doya Moda fragmanı haberimizde yer alıyor..

Doya Doya Moda programı geliyor. TV8 ekranlarının yeni moda programı olan Doya Doya Moda, hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. programda kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verecek. Doya Doya Moda fragmanı beğeniler ve güzel yorumlar almaya başladı. Doya Doya Moda programı ile ilgili merak edilen bilgiler ve Doya Doya Moda fragmanı haberimizde yer alıyor..

DOYA DOYA MODA FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN.
 

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Doya Doya Moda 25 Kasım Pazartesi günü saat 12:45'te başlıyor. Program, hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tanıtımı yayınlanan 'Doya Doya Moda'nın fragmanı izleyiciler tarafından çok sayıda beğeni aldı.

 

 

DOYA DOYA MODA HAKKINDA

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak. 

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