Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda fragmanı haberimizde

Doya Doya Moda programı geliyor. TV8 ekranlarının yeni moda programı olan Doya Doya Moda, hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. programda kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verecek. Doya Doya Moda fragmanı beğeniler ve güzel yorumlar almaya başladı. Doya Doya Moda programı ile ilgili merak edilen bilgiler ve Doya Doya Moda fragmanı haberimizde yer alıyor..

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Doya Doya Moda 25 Kasım Pazartesi günü saat 12:45'te başlıyor. Program, hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Tanıtımı yayınlanan 'Doya Doya Moda'nın fragmanı izleyiciler tarafından çok sayıda beğeni aldı.

DOYA DOYA MODA HAKKINDA

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.