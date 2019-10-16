Dört ayağının üzerine düştü

Altınordu ilçesinde bir kedi, 5 katlı bir binanın çatısından, sokakta park halinde duran bir aracın kaputuna dört ayağının üzerinde düştü. Ardından, hiçbir şey olmamış gibi yola inip kaçtı. Eşine az rastlanır olay, araç sahibi Yücel Erduman’ın aracının kaputunda meydana gelen hasarın nedenini merak edip işyeri güvenlik kameralarını incelemesiyle ortaya çıktı.

İZLEYİNCE ÇOK ŞAŞIRDI

Erduman ‘’Dışarıdan büyük bir gürültü geldi. Depoda malzemelerin yıkıldığını düşündüm. Baktığımda depoda yıkılan malzeme olmadığını anladım. Geri dönerken, arabanın üzerinde tüy ve ezikler fark ettim. Kamera görüntülerini izleyince hayrete düştüm. Araçta hafif bir ezik var ama hayvan sağlıklı. Allahtan ona bir şey olmadı. Şaşılacak bir durum” dedi.

DEYİM GERÇEK OLDU

Belirli bir süre geçtikten sonra beşinci kattan düşen kedinin işyerine gelerek kendisine yakınlık gösterdiğini ifade eden Yücel Erduman, “Bir süre sonra yanımıza geldi ve bacağıma sürtündü. Sanki hayvan bizden özür diledi. İnşaat malzemesi düşebilir, eşya düşebilir ama kedinin düşeceği hiç aklıma gelmezdi. 'Kedi gibi dört ayağının üzerine düştün' deyimi gerçek oldu’’ şeklinde konuştu. Kediyi beslemeye başlayan Erduman, hayvanı Şanslı diye çağırdıklarını söyledi.