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22 Kasım 2019 Cuma 10:48:55 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 10:55:42

Dolandırıcılar birbirini dolandırdı!

İzmir'de yaşayan bir vatandaşın adına İstanbul Kağıthane'deki bir bankadan 94 bin lira kredi çeken dolandırıcılar, birbirlerini dolandırdı.

İzmir’de yaşayan bir vatandaşı telefonla arayarak kendini bankacı olarak tanıtan 6 şüpheli, Kağıthane’deki bir bankadan vatandaşın üzerine 94 bin 500 lira kredi çekti. Bankaya giderek paraları çeken şahıslardan biri fazla pay almak için diğer 2 suç ortağı tarafından polis süsü verilerek kaçırıldı. Dolandırıcıların birbirini dolandırdığı olayda polis ekipleri şahısları 24 saat geçmeden yakaladı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 şahıstan biri, İzmir’de yaşayan İsmail U.’yu arayarak kendilerini bankacı olarak tanıttı. İsmail U.’ya, “Hesaplarınıza para aktarımı yapacağız, banka aidatlarının ücretini geri vereceğiz” diyen şahıslar, banka bilgilerini aldıkları adamın adına 94 bin 500 lira kredi çekti. Şahıslar ardından sabah saatlerinde parayı çekmek için bankaya gitti. Ancak dolandırıcılardan biri paraları alıp kaçmak için 2 suç ortağıyla beraber plan yaptı.

DOLANDIRICILAR SUÇ ORTAKLARINI DOLANDIRDI

Paranın tamamını alarak 3’ü arasında bölüştürmek isteyen şahıs, diğer 2 arkadaşına bankaya gidip parayı çektikten sonra kendinize polis süsü vererek beni kaçırın dedi. Planı kabul eden diğer 2 dolandırıcı, şahıs bankadan çıktıktan sonra çakarlı otomobildeki şahıslardan biri onu sözde kaçırıyormuş gibi zorla araca bindirdi. Dışarıda bekleyen ve plandan haberi olmayan diğer 3 dolandırıcı ise ne olduğunu anlamayarak aracın peşinden koştu.

POLİS KAÇIRMA ANONSUNDAN YOLA ÇIKIP YAKALADI

Olayın ardından vatandaşların “adam kaçırıldı” ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yapılan fiziki ve kamera takibi sonucunda olayın telefon dolandırıcılığı olduğu tespit edildi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 5 şüpheli Eyüpsultan Göktürk Mahallesi’ndeki evlerinde, 1’i ise Sarıyer Armutlu Mahallesi’nde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler ifadeleri alınarak sorgulandı. Diğer 2 arkadaşıyla plan yaparak diğerlerini dolandıran Berk E. ise suçunu itiraf etti.

DOLANDIRILDIKLARINI POLİS MERKEZİNDE ÖĞRENDİLER

Öte yandan emniyete götürülen 6 şüpheliden plan dışı bırakılan 3 şahıs, suç ortakları tarafından dolandırıldıklarını polis merkezinde öğrendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Berk E, Enes O.F, Hasan Ö, Civan E, D.D.S ve İsmail Can Ş. adliyeye sevk edildi. Mağdur İsmail U.’nun hesabındaki 20 bin liraya ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bloke konuldu.

İHA

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