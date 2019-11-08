Diyanet'ten Şeyma Subaşı'ya mesaj var! "Fenomen değil, iyi ebeveyn ol"
Mevlidi Nebi haftası kapsamında videolar yayınlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, son olarak 'Peygamber ve Aile' konusunu işledi. Bu video ise akıllara Şeyma Subaşı'yı getirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, “Mevlidi Nebi” haftası kapsamında 'Peygamber ve Aile' konusu ile ilgili yeni bir video paylaştı.
Bu videoda "Fenomen değil, iyi ebeveyn ol" başlığıyla teknoloji bağımlılığı eleştirildi.
AKILLARA ŞEYMA SUBAŞI GELDİ
Diyanet’in paylaşımında ilk akla gelen isim ise Instagram fenomeni Şeyma Subaşı oldu.
Subaşı'nın Miami'de çekilen videoda kızı Melisa'nın "Anne çok korkmaya başladım" demesine rağmen çekime devam etmesi sosyal medyada tepki çekmişti.
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