Diyabet hastalarına online takip
Dünyanın en büyük mobil sağlık projesi, Sağlık Bakanlığı'nca Türkiye liderliğinde, diyabet alanında gerçekleştiriliyor. Diyabet hastaları, evlerinden çıkmadan doktorları tarafından online’ olarak takip ediliyor.
Dört yıl önce temelleri atılan ve 3 ay önce pilot uygulamayla hastaların izlenmeye başlandığı ProEmpower adlı proje, Türkiye liderliğinde İspanya, İtalya ve Portekiz’de eşzamanlı olarak yürütülüyor. Projeye dahil edilen tip 2 diyabetli hastalara bluetooth bağlantılı şeker, tansiyon ölçüm cihazlarıyla baskül ve bileklik veriliyor.
SONUÇLAR DOKTORUN EKRANINDA
Hastaların akıllı telefonlarına kurulan basit bir uygulama sayesinde, ölçüm yapıldığı an veriler önce bluetooth üzerinden cep telefonuna, oradan da online olarak doktorun bilgisayarına gönderiliyor. Doktorlar, veriler üzerinden hastalarının güncel durumunu görebiliyor. Görüşmeye gerek kalmadan doktorlar hastalarla iletişime geçerek gerekli uyarıları yapıyor. Bu sayede hem daha konforlu bir tedavi sağlanıyor hem de hastanelerdeki hasta yükü azalıyor. Diyabet hastalarının takip ve tedavi maliyetleri de düşüyor.
KATILIMCILAR PROJEDEN MEMNUN
Üç aylık aşamada takibi yapılan 50 kişinin yüzde 90’ında değerlerin normale döndüğünü söyleyen Profesör Doktor Sema Basat, hastaların da uygulamadan memnun olduğunu söyledi. Hastalardan Nuran Arslan (46), uygulama sayesinde çok rahatladığını belirterek, “Eskiden şekerimi ayda bir ölçerdim. Şimdi her gün düzenli olarak ölçüyorum. Tansiyonumu, kilomu ve öğünlerimi daha iyi takip ediyorum. Evimden çıkmadan doktorumla çok rahat iletişim kurabiliyorum” dedi.
MOBİL UYGULAMAYLA REÇETE YAZILACAK
Proje için Avrupa Birliği’nin şu ana kadar 5 milyon euro’luk fon ayırdığı söyleyen Sağlık Bakanlığı Uluslararası Projeler Koordinatörü Umut Elmas, “Mobil sağlık teknolojileri, dünyada teşhis ve tedavi süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. ProEmpower’la çok önemli bir adım attık. Bu proje sayesinde, çok yakın bir gelecekte doktorlar, diyabet hastalarına mobil uygulama üzerinden reçete de yazabilecek” dedi.
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