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22 Ağustos 2019 Perşembe 17:07:48 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 17:11:02

Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman hangi kanalda başlayacak?

Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman ne zaman başlayacak? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olarak yayınlanacak Diriliş Osman, diziseverler tarafından merakla bekleniyor. Diriliş Osman'da Osman Gazi'nin hayatı ve devrin olayları anlatılacak. Reyting rekortmeni dizinin izleyicileri şimdi de Diriliş Osman'ı bekliyor. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman'da hangi oyuncular oynayacak? Diriliş Osman dizisi ile ilgili detaylar haberimizde..

Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman ne zaman başlayacak? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olarak yayınlanacak Diriliş Osman, diziseverler tarafından merakla bekleniyor. Diriliş Osman'da Osman Gazi'nin hayatı ve devrin olayları anlatılacak. Reyting rekortmeni dizinin izleyicileri şimdi de Diriliş Osman'ı bekliyor. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman'da hangi oyuncular oynayacak? sorularının yanıtı ve Diriliş Osman dizisi ile ilgili diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Diriliş Osman için geri sayım sürüyor. İzleyiciler Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte Diriliş Osman dizisinin yayınlanacağı tarih hakkında araştırma yapıyor.

DİRİLİŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Osman dizisi, tıpkı Diriliş Ertuğrul'da olduğu gibi Çarşamba günleri ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni sezonun eylül sonu ya da ekim ortalarında başlaması bekleniyor.

DİRİLİŞ OSMAN'A HANGİ OYUNCULAR VAR?

2004 yılından bu yana oyunculuk yapmakta olan Ragıp Savaş, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fuat Tamer Tataroğlu karakterine hayat vermişti. 44 bölüm dizide yer alan Ragıp Savaş, 2017 yılında Ölene Kadar ve İsimsizler dizilerindeki rollerinin ardından 2 sezondur ekranda yer almıyordu.

Başarılı oyuncu Ayşegül Günay, Diriliş Osman dizisinde Osman Bey'in yengesi Zühre Hanım rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Diriliş Osman'da Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in ve Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun'un yer alacağı konuşuluyor.

Diriliş Osman'da Engin Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi'nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek.

DİRİLİŞ OSMAN'DA YER ALACAK KARAKTERLER

Osman Gazi

Rabia Bala Hatun (Osman Gazi'nin eşi Rabia Bala Hatun'u canlandıracak kişi en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Ancak henüz netlik kazanmadı)

Diriliş Osman'da yer alacak bir isim daha açıklandı! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?
Gündüz

Savcı

Osman Gazi'nin çocukları;

Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey

Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Ertugrul Bey, Pazarlı Bey

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