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13 Ağustos 2019 Salı 20:28:08 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 20:32:31

Denizli'deki depremden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde beş gün önce meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların yaraları sarılıyor.

8 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından ekipler, depremin merkez üssü Bozkurt ile Çardak ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılay görevlileri, bölgede depremzede vatandaşların her türlü isteğine cevap verebilmek için 24 saat esasına dayalı çalışıyor.

Türk Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Merkezi görevlileri ve gönüllülerince bölgede kurulan seyyar mutfakta günlük iki bin kişilik yemek hazırlanıyor. Evlerinin yakınlarında ve stat çevresinde kurulan çadırlarda konaklayan depremzedelere Türk Kızılay tarafından üç öğün sıcak yemek servisi yapılıyor.

AFAD koordinasyonunda 370 kamu görevlisinin çalışma yaptığı bölgede 350 çadırın kurulumu tamamlandı. 

Bu arada AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'nde görevli ekipler, depremzede vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor.

Merkezden alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkililerince Bozkurt'ta 261, Çardak'ta 80 bina ile bölgedeki 2 cami ve bir kamuya ait yapı olmak üzere ağır hasarlı 344 binada ön hasar tespiti yapıldı. 

Kesin hasar tespit çalışmalarına pazartesi günü başlanacak.

Öte yandan, kentte 5 gün içinde başta Bozkurt ve Çardak ilçeleri olmak üzere 269 artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi.

(AA)

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