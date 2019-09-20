Denizden çuval çuval ölü tavuk çıktı

Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü Yenimahalle mevkiinde, denizde ölü çuvallar dolusu ölü tavuk gören esnaf tekneyle denize açılarak çuvalları topladı.

HER YIL AYNI MANZARA

Çuvalların nehrin yakınındaki tavuk çiftliklerinden atıldığını iddia eden vatandaşlar, çiftlik sahiplerinin tavukları gömmek yerine kısa yoldan nehre attığını, bunların denize aktığını ve bu olayın her yıl tekrarlandığını söyledi.

TURİSTLERİ KAÇIRIYOR

Yenimahalle muhtarı Ali Beyaz, cezai işlem uygulanmadığı için bu olayın her yıl 2-3 kez tekrarlandığını belirtti. Bölgedeki işyeri sahiplerinden İbrahim Bayraktar da tavuk ölülerini gören ve kötü kokudan dolayı rahatsız olan turistlerin tesislere uğramadığını belirterek önlem alınmasını istedi.