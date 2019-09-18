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18 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 23:49:39

Denizde bereketli sezon

Av yasağının kalkmasıyla birlikte ağlarını denize atan balıkçılar, barınaklara kasalar dolusu balıkla döndü. Bereket, tezgahlara da yansıdı. Hamsinin kilosu 30 liradan 15 liraya düştü.

1 Eylül’de av sezonunun başlamasıyla birlikte av hasreti sona eren balıkçıların yüzü gülüyor. Özellikle Karadenizli balıkçılar, sezonun başından beri barınaklara kasalar dolusu balıkla dönüyor. Ağlara en çok hamsi takılırken bu bereket tezgahlara da yansıdı. 

DAHA DA DÜŞECEK 

Çeşit çeşit balıkla dolan tezgahlarda fiyatlar da düştü. Av sezonunun başında kilosu 30 liradan satılan hamsinin kilosu 15 liraya geriledi. Son 10 yılın en bereketli sezonunu geçirdiklerini belirten balıkçılar, önümüzdeki günlerde deniz suyu sıcaklığının azalmasıyla birlikte tezgahlarda balık çeşidinin artmasını ve fiyatların daha da düşmesini beklediklerini söyledi. Sinoplu balıkçı İbrahim Coşkunarslan, “Hamsi, İnebolu tarafında avlanıyor. Yavaş yavaş hamsi Sinop’a doğru geliyor. Geçen hafta hamsinin kilosu 30 liraydı. Bolluğu artmaya başlayınca yerli hamsinin kilosu 15 liraya düştü” dedi. Başka bir balıkçı  ise“Havalar soğumaya başladı. Balık daha da artacaktır. Hamsiler yerli, canlı canlı geliyor. Tahminime göre hamsi bir hafta içinde 10 TL’ye kadar düşer” diye konuştu. 

SARDALYE 20 İSTAVRİT 25 TL 

Sezona durgun başlayan Bursa’da ise fiyatlar el yakıyor. Tezgâhın en ucuz balığı, kilosu 20 lirayla şu an mevsimi olan sardalye olurken, hamsi ve istavrit ise 25 liradan satılıyor. Uzun yıllardır balıkçılık yapan Ramazan Köken, “Havaların esmesinden dolayı balık az çıkıyor. Yağmurların yağmasıyla inşallah balık bollaşacak. Şu an sardalyenin mevsimi. Vatandaşlar yağlı, lezzetli ve fiyatının da ucuz olması sebebiyle sardalyeyi daha çok tercih ediyor. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen talep var. Fiyatlar düştüğünde daha çok talep olacak” dedi.

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