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16 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:57:26

Darısı diğer anaların başına

PKK tarafından 12 yaşında kaçırılan kadın terörist, Hakkâri’de yakalandı. Mehmetçik, yaralarını sardığı teröristi ailesiyle görüştürdü. Evlatlarının yaşadığını öğrenen anne baba sevinçten ağladı. 

Hakkâri kırsalında devam eden operasyonda komandolar, teröristlerle sıcak çatışmaya girdi. Çatışmanın ardından bir kadın PKK’lı yakalandı. Mehmetçik, yaralı olduğu anlaşılan teröriste korkmaması gerektiği yönünde telkinde bulunup su verdi. Ardından, az önce kendisine kurşun sıkan teröristin ilk tedavisini yaptı. Terörist, askerlerin sorusu üzerine, “Teslim olanlara Türk askerinin kötü davrandığı söyleniyordu. Bunun gerçek olmadığını gördüm” ifadelerini kullandı.

MİLYONLARIN YÜREĞİ ONLAR İÇİN ATIYOR

Komutan, yavrularının sesini duydukları için sevinçten gözyaşlarına boğulan anne ve babaya, “Kızınız artık güvenli ellerde merak etmeyin” dedi.

Hakkâri’den Batman’a, Muş’tan Tunceli’ye on binler, önceki gün sokaklara dökülerek Diyarbakır Anneleri’ne sahip çıkmıştı. Destansı direnişe destek çığ gibi büyürken, HDP il başkanlığı önündeki eyleme de katılım her geçen gün artıyor. Dağa kaçırılan oğlu İbrahim (24) için Erzurum’dan gelen Mehmet Emin Coşkun ile 7 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma Ceylan için Bursa’dan gelen anne Türkan Mutlu’nun katılmasıyla  ‘evlat nöbeti’ndeki aile sayısı 34’e yükseldi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaraları sarılan teröristin ilk isteği ise ailesiyle görüşmek oldu. Mehmetçik, evlatlarına kavuşma hayaliyle yıllardır yanıp tutuşan aileye telefonla ulaştı. Askerlerin, “Size iyi bir haber vermek için aradık. Kızınız sizinle görüşmek için can atıyor” demesi üzerine telefondaki baba, “Ben de can atıyorum” diye cevap verdi. Kızının sesini duymasının ardından “Yavrum” diyen baba, gözyaşlarına boğuldu. Baba konuşamayınca telefonu anne aldı.

12 YAŞINDA KANDIRDILAR

Yıllardır yavrusunun yolunu gözleyen anne, kadın teröristin “Nasılsın anne” sorusuna, “Sen iyiysen biz de iyiyiz kızım” cevabını verdi. Yaşanan bu duygu dolu anlar, Diyarbakır Anneleri için yeni bir umut oldu. Konuşmanın sonunda telefonu alan komutan, babaya “Kızınız artık güvenli ellerde merak etmeyin” dedi. 12 yaşında kandırılarak örgüte katıldığını belirten kadın terörist, önce Suriye’deki terör örgütü YPG’nin kamplarında eğitim gördüğünü söyledi. Daha sonra Gara’daki PKK kamplarına geçtiğini anlatan terörist, örgütten kurtulmak isteyenlere “İmkân bulduğunuz anda kaçın” çağrısında bulundu.

KORKU DAĞLARI YIKILACAK

Bu arada, Beşiktaş’ın “Çarşı”, Galatasaray’ın “UltrAslan” ve Fenerbahçe’nin “Genç Fenerbahçeliler” isimli taraftar gruplarından, HDP’nin Diyarbakır’daki il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek geldi. ‘Bu direnişin dalga dalga büyüyerek korku dağlarını yıkacağı’ belirtilen ortak bildiride, “Bizler taraftar grupları olarak en kısa zamanda bu hasretin bitmesini, bu feryadın son bulmasını, anaların evlatlarıyla buluşmasını yürekten istiyoruz ve artık analar ağlamasın diyoruz” denildi.

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