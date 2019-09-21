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21 Eylül 2019 Cumartesi 09:39:58 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 09:55:37

Damat düğün günü boğazı kesilerek öldürüldü, annesiyse ağır yaralandı

Gaziantep’te gelinin dayısı ve ağabeyi tarafından boğazı kesilen damat hayatını kaybetti. Damadın darp edilen ve bıçaklanan annesi ağır yaralandı.

Gaziantep’te 2 ay önce kız kaçıran genç, aileler arasında yapılan düğünde, eşinin dayısı ve kardeşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü, damadın annesi ağır yaralandı.

Olay, Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi’nde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen genç 2 ay önce Gaziantep’ten kız kaçırdı. Araya ailelerin girmesi üzerine düğün yapılmaya karar verildi. Kız evinin önünde gelin ve damadın yakınlarının katılımıyla düğün töreni gerçekleştirildi. Bu sırada damat, gelinin ağabeyi ve dayısı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Damat boğazından bıçaklandı

Kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla boğazı kesilen damat ile darp edilen ve bıçaklanan annesi ağır yaralandı. Yaralı damat ve annesi olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan damat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. En mutlu günü son günü olan damadın cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Damadın annesinin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Şüpheliler firar etti

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, damadın ölümüne yol açan ve olayın ardından firar eden şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor.

Gelin arabasındaki yazı yürek burktu

Olayın ardından gelin arabasına kimliği belirsiz kişiler saldırıp, aracın camlarını kırdı. Beyaz tüllerle süslenen gelin arabasının arka camında gelin ve damadın baş harfleri olan D. ve E. Harflerinin yazılı olduğu görüldü. Gelin arabasının tamponunda, ‘sevmek, sevilmek, yaşamak ve yaşatmak için’ yazısı da yürek burktu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İHA

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