Çorba içerken akciğerine kaçan kemik 3 yıl sonra fark edildi

  • Bist 100
    94831.1
  • Dolar
    5,7607
  • Euro
    6,4026
  • Altın
    276,6930
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Birlikte yaşadığı kadını demir çubukla bayıltana kadar dövdü! Birlikte yaşadığı kadını demir çubukla bayıltana kadar dövdü!
Altay, Türkiye Kupalarının haczedilmesiyle ilgili açıklama yaptı: İçimizdeki İrlandalı Altay, Türkiye Kupalarının haczedilmesiyle ilgili açıklama yaptı: İçimizdeki İrlandalı
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı Zonguldak'ta sağanak nedeniyle mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri General ve amiral atamalarının dikkati çeken isimleri
Haziran yağışları bal üreticisinin yüzünü güldürdü Haziran yağışları bal üreticisinin yüzünü güldürdü
Türkiye'deki Hint düğünlerinde tarihi rekor Türkiye'deki Hint düğünlerinde tarihi rekor
BİLSEM mülakat sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? BİLSEM mülakat itiraz dilekçesi indir BİLSEM mülakat sonuçlarına itiraz nasıl yapılır? BİLSEM mülakat itiraz dilekçesi indir
MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah MKEK'ten 7,5 ayda 45 bin yerli silah
Fransa'dan sonra İngiltere de YPG/PKK için 'çöpçatanlık' yapıyor Fransa'dan sonra İngiltere de YPG/PKK için 'çöpçatanlık' yapıyor
Tunus'ta devrimin ilk cumhurbaşkanı Merzuki yeniden yetki istiyor Tunus'ta devrimin ilk cumhurbaşkanı Merzuki yeniden yetki istiyor
Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv ihracatı Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv ihracatı
TMO son iki yılda 150 bin ton fındık aldı TMO son iki yılda 150 bin ton fındık aldı
Sivaslı çiftçilerden domuz nöbeti Sivaslı çiftçilerden domuz nöbeti
Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ilk bölüm hangi gün saat kaçta? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ilk bölüm hangi gün saat kaçta?
Bu hafta 9 film vizyona girecek Bu hafta 9 film vizyona girecek
Van Gölü'nde Urartuların izleri aranıyor Van Gölü'nde Urartuların izleri aranıyor
Çorba içerken akciğerine kaçan kemik 3 yıl sonra fark edildi Çorba içerken akciğerine kaçan kemik 3 yıl sonra fark edildi
Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana 635 PKK'lı terörist öldürüldü Bakan Soylu: Yılbaşından bu yana 635 PKK'lı terörist öldürüldü
Kopernik Kitap'tan kitapseverler için müthiş bir eser daha: Xi Jinping Anekdotlar Kopernik Kitap'tan kitapseverler için müthiş bir eser daha: Xi Jinping Anekdotlar
Yeni Malatyaspor'un ilgilendiği Hamza Mendyl, Dijon’a imza attı Yeni Malatyaspor'un ilgilendiği Hamza Mendyl, Dijon’a imza attı
Jean Monnet Bursu başvuruları başladı Jean Monnet Bursu başvuruları başladı
Rejim ve Rusya'nın saldırılarında İdlib'de 6 sivil öldü Rejim ve Rusya'nın saldırılarında İdlib'de 6 sivil öldü
Monaco'nun Galatasaray'dan bir anda bonservis istemesi işleri karıştırdı Monaco'nun Galatasaray'dan bir anda bonservis istemesi işleri karıştırdı
Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları saat kaça kadar yapılır? Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Üniversite kayıtları saat kaça kadar yapılır?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:11:54 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:20:00

Çorba içerken akciğerine kaçan kemik 3 yıl sonra fark edildi

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine öksürük ve nefes darlığı şikayeti ile gelen 56 yaşındaki Ayşe Ekinci’nin sağ akciğerinde kemik parçası bulundu. 3 yıl önce çorba içerken solunum yollarından akciğerine kaçan kemik parçası, başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Ayşe Ekinci, 3 yıl önce çorba içerken sağ akciğerine kaçan kemik parçası yüzünden solunum sıkıntısı ve öksürük problemleri başladı. Ekinci, çeşitli hastanelere başvurmasına rağmen kemik parçası fark edilmedi. Doktorlar tarafından astım ve zatürre teşhisi konulan hasta, 3 yıldır onlarca ilaç kullanmasına rağmen şikayetlerinden kurtulamadı. Ekinci, 3 yılın sonunda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine başvurdu. Göğüs Hastalıkları Bölümünden Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit tarafından yapılan tetkikler sonucunda Ekinci'nin sağ akciğerinde kemik parçasına rastlandı. Prof. Dr. Şenyiğit tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyon sonrası akciğerinden kemik parçası çıkarılan Ekinci, sağlığına kavuştu.

"3 yıldır teşhis konulamamıştı"

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Bölümünden Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, hastanın 3 yıldır birçok hastaneye başvurduğunu fakat hiçbir şekilde olumlu sonuç alamadığını söyledi. Prof. Dr. Şenyiğit, “Hastamız Mardin Mazıdağı ilçesinden bize başvuran hasta, yaklaşık 3 yıldır sürekli öksürüyor, balgam çıkarıyor, kan tükürüyor ve nefes darlığı çekiyor. Birçok defa doktora başvuruyor ve hastaya astım, bazı doktorlar ise zatürre teşhisi konuluyor. İsmini hatırlayamadığı miktarda ilaç kullanıyor, antibiyotik ve nefes açıcılar. Fakat hasta bir türlü düzelmeyince bizim hastanemize başvurdu. Hastanemizde bu şikayetler üzerine akciğer filmi çekildi, akciğer filminde herhangi bir şey yoktu, bu bizde biraz kuşku oluşturdu, acaba normal akciğer filminde görülmeyen herhangi bir şey mi var diye. Tomografi çektirdik, hastanın sağ alt ciğer kısmını tıkayan, kemik tansiyelinde bir lezyon gördük. Daha sonra hastayı fiberoptik bronkoskopiye aldık. Bronkoskopide cisim büyüktü ve forsepsle çıkarılamadı, bunun üzerine hasta ameliyathanede Doç. Dr. Fatih Meteroğlu tarafından operasyona alındı. Bronkoskopide sağ alt yolu tıkayan, bir buçuk santim ebatlarından bir kemik parçası çıkartıldı. Kemik parçası çıkartıldıktan hemen sonra hasta kendini rahat hissetmeye başladı" dedi.

Uzun süreli öksürüğe dikkat

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, uzun süreli öksürük rahatsızlığı çeken hastaların solunum yollarının kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti. Prof. Dr. Şenyiğit, şöyle devam etti:

“Uzun süreli öksürüğü olan hastalarda, astım bronşiale teşhisi konulan veya pnömoni teşhisi konulup ta iyileşmeyen hastalarda, yabancı cisim var mı diye mutlaka araştırmak gerekir. Bu tür hastalarda çok uzun süreli hiç gereksiz hastaya zarar verilebilecek ilaçlar verilmektedir. Bu tür hastalarda yabancı cisim çıkartıldıktan sonra da hasta kendini rahat hissetmekte ve bir daha doktora başvurma ihtiyacı hissetmemekte.”

"3 yıldır sürünüyorduk"

Hasta Ayşe Ekinci’nin eşi Mehmet Ekinci (60), 3 yıldır gitmedikleri hastane kalmadığını ve olumlu sonuç alamadıklarını söyledi. Mehmet Ekinci, “Ankara’da 2 defa yatış yaptık, kimi zatürre dedi kimi astım diyerek hiçbir şey yok dedi. Birçok müdahalelerde bulundular fakat başarılı olmadı, 3 yıldır eşim ile sürüne sürüne Diyarbakır’a geldik, tedavimizi gördük ve problemi yakaladık. Doktorlarımızdan memnunuz, çok mutluyuz” diye konuştu.

İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ