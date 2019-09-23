Cinayet şüphelisi ölen kişinin komşusu çıktı: Kadın kılığına girip cinayet işlemişler

  • Bist 100
    100115
  • Dolar
    5,7298
  • Euro
    6,2895
  • Altın
    279,4380
İstanbul
16 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 24 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayında
Her şeyi itiraf etti! 'Teröristlerle HDP binasında tanıştım' Her şeyi itiraf etti! 'Teröristlerle HDP binasında tanıştım'
Mario Lemina'dan dikkat çeken paylaşım Mario Lemina'dan dikkat çeken paylaşım
Abdullah Avcı için bir maçtan daha fazlası Abdullah Avcı için bir maçtan daha fazlası
Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor
Skandal görüşme sonrası AK Parti'den son dakika açıklaması! Skandal görüşme sonrası AK Parti'den son dakika açıklaması!
İran beklenen açıklamayı yaptı: Serbest bıraktık İran beklenen açıklamayı yaptı: Serbest bıraktık
Galatasaray'ın deplasman ve Sergen Yalçın fobisi Galatasaray'ın deplasman ve Sergen Yalçın fobisi
Yüz binler akın etti... TEKNOFEST'e rekor katılım! Yüz binler akın etti... TEKNOFEST'e rekor katılım!
Florin Andone'nin pozisyonu penaltı mı? Florin Andone'nin pozisyonu penaltı mı?
MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor MHP Genel Başkanı Bahçeli, rutin kontroller için hastanede bulunuyor
Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor pişmanlığı Fatih Terim'in Yeni Malatyaspor pişmanlığı
Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Savaşçı ne zaman başlıyor 2020? Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu mu? Savaşçı ne zaman başlıyor 2020?
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim mazeret iznine ayrıldı
Sessiz sedasız evlendi... Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu! Sessiz sedasız evlendi... Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu!
İŞKUR TYP personel alımı ne zaman? İŞKUR TYP personel alımı başvuru ekranı İŞKUR TYP personel alımı ne zaman? İŞKUR TYP personel alımı başvuru ekranı
Projelerde yer almıyor! Yeşilçam'ın usta oyuncusu: Teklif gelmiyor! Projelerde yer almıyor! Yeşilçam'ın usta oyuncusu: Teklif gelmiyor!
Eski eş evdeki eşyaları o yokken boşalttı! Nafaka mağduru olan talihsiz kalp hastası Başkan Erdoğan'dan yardım istedi Eski eş evdeki eşyaları o yokken boşalttı! Nafaka mağduru olan talihsiz kalp hastası Başkan Erdoğan'dan yardım istedi
'Suudi Arabistan petrolümüzü ele geçirmeye çalışıyor' 'Suudi Arabistan petrolümüzü ele geçirmeye çalışıyor'
Eğitim masrafında kullanılacak! Yardımda bulunmak için ceketini sattı! Eğitim masrafında kullanılacak! Yardımda bulunmak için ceketini sattı!
Kanseri yendi, bakıcılığını yaptığı ikizlerin koruyucu annesi oldu Kanseri yendi, bakıcılığını yaptığı ikizlerin koruyucu annesi oldu
Sevda Demirel'den zehir zemberek sözler... "Reynmen'e tokat atasım geliyor!" Sevda Demirel'den zehir zemberek sözler... "Reynmen'e tokat atasım geliyor!"
İstanbul Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluk koluna saplandı İstanbul Esenyurt'ta kapıdan atlarken demir korkuluk koluna saplandı
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yargı paketini CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a teslim etti AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yargı paketini CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a teslim etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:03:06 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 12:03:46

Cinayet şüphelisi ölen kişinin komşusu çıktı: Kadın kılığına girip cinayet işlemişler

Adana'da evlerinin terasında otururken silahlı saldırıya uğrayıp yaralanan adam hayatını kaybetti. Kadın kılığına giren cinayetin zanlıları ise mahalledeki 26 evde oturanların sorgulanmasıyla yakalandı.

Olay, 17 Ağustos Cumartesi günü merkez Yüreğir ilçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi 2788 Sokak'ta bulunan bir evin terasında meydana geldi. İnşaat işçisi Murat Kor (41) ve ablası Münevver Kor (43) akşam saatlerinde motosiklet üzerinden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan abla kardeşten kasık ve karnından vurulan Murat Kor, yaşamını yitirdi.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş cinayetin ardından özel bir ekip kurulması ve cinayetin aydınlatılması talimatını verdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, mahalleye giderek çalışmaya başladı. Polis önce mahallede eve yakın olan sokakları gören güvenlik kamerası görüntülerini topladı. Polis güvenlik kameralarından çarşaf giymiş iki kişinin motosiklet üzerinde ellerinde torba ile sokağa girip diğer sokaktan ellerinde torba olmadan çıktıklarını belirledi. Ayrıca polis güvenlik kamerası görüntüsünden zanlıların kadın değil erkek olduğunu tespit etti.

26 EVDE YAŞAYANLAR TEK TEK SORGULANDI

Görgü tanıklarının verdiği ifadede motosiklet üzerindeki kişilerin çarşaf giydikleri bilgisine ulaşıldı. Polis, cinayetin akşam saatlerinde işlenmesi ve kamera görüntülerinin kalitesiz olması yüzünden motosikletin plakasını tespit edemedi. Polis, bu sefer Kor’un kimlerle gezdiğini, geçmişte ne yaptığını, borcunun olup olmadığını araştırarak ölen adamı tanımaya çalıştı. Kor’un herhangi bir kimseyle husumeti bulunmadığı ortaya çıktı.

Görüntülerde tüfeği kullanan kişinin yanında beyaz bir torba olduğunu ancak ateş edildikten sonraki görüntülerde beyaz torbanın elinde olmadığı tespit edildi. Bu ayrıntıya yoğunlaşan polis, beyaz torbanın mahalledeki bir eve bırakıldığını tahmin ederek harekete geçti. Mahallede bulunan 26 evi tek tek gezen ekipler tahminlerinde haklı çıktı. Torba ve tüfeğin mahallede oturan M.S.’ye bırakıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.S., tüfeği Erkan İnci’nin Cahit Akgüneş’le birlikte bıraktığını 3 gün sonra tekrar gelerek parçalara ayırdığı silahı farklı çöplere attığını söyledi.

Cinayet dedektifleri, Erkan İnci’nin Elazığ’daki kuzeninin evinde saklandığını belirledi. Polis, katil zanlılarını şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Silahı kullanan İnci ve motosikleti süren Cahit Akgüneş emniyete götürüldü. Erkan İnci, “Murat Kor, karısıyla kavga etti. Eşine ağır hakaretler ve küfürler ediyordu. Kendisini uyarınca beni de tersledi. Ben de Cahit’i arayarak durumu anlattım. Evinin altında ateş edelim de korksun diyerek Cahit’i çağırdım. Cahit motosikletiyle gelirken yanında tanınmamamız için çarşaf getirdi. Amacımız korkutmaktı” diyerek suçunu itiraf etti.

Hırsızlık, kasten yaralama ve tehdit suçundan suç kaydı bulunan Erkan İnci ve taksirle yaralama suçundan kaydı bulunan Cahit Akgüneş tutuklanırken, suç aletini gizleyen M.S. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ