11 Kasım 2019 Pazartesi 15:03:42 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 15:09:18
Ceza yiyen alkollü sürücüden polise konser!
Rusya'da alkollü olduğu belirtilen sürücü, alkol testini reddedince ceza yedi. Sürücü, polisin ceza yazdığı sırada balalayka adlı enstrümanını eline alarak şarkı söyledi. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Olay, Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana geldi. Trafik polisi tarafından durdurulan sürücü, polisin alkol testini reddetti. Polis ise ceza yazmaya karar verince, alkollü olduğu belirtilen sürücü aracından Lavta ailesinden Rusya'ya özgü bir telli çalgı türü olan Balalayka adlı enstrümanını çıkarak polise küçük çaplı bir konser verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Korkutan deprem açıklaması: 7 ve daha büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaşmış durumda
- Saadet öğretmenin intihar mesajında 'mobbing' vurgusu!
- Üvey kardeşler cenazeler için kararını verdi
- Esrarengiz İngiliz, İstanbul'da ölü bulundu
- İHH’dan Tel Abyad ve Rasulayn’da 2 bin aileye yardım