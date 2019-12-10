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10 Aralık 2019 Salı 22:57:34 | Son Güncelleme: 10 Aralık 2019 Salı 23:26:21

Ceren'in katili Özgür Arduç'un yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı! O anları anlattılar

İddialara göre, Ordu'da 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un, yakalandığında üzerinin aranmadığı ve polis aracında polisleri bıçakladığı ortaya çıktı. Yaralanan polisler tüm detayları anlattı...

Ordu'da evinin önünde kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un gözaltına alındığı esnada skandal bir hataya imza atıldığı belirtildi. Katilin gözaltına alındığı esnada üzerinin aranmadığını ve gözaltı esnasında iki polisin yaralanmasında ihmal olduğu iddia ediliyor.

Katil Özgür Arduç'u linç girişiminden kurtaran polislerin katil tarafından polis aracında bıçaklandığı belirtildi.

Arduç'un kaçmasını yaralı halde engelleyen polislerin, Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

POLİSLERİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gelen takviye ekip, Özgür Arduç'u etkisiz hale getirerek, kelepçeledikten sonra emniyete götürdü. Katil zanlısına neden kelepçe takılmadığı iddialarına yanıt olacak polis ifadeleri ise son dakika olarak ortaya çıktı!

Özellikle sosyal medyada, polisin, zanlı Arduç'a kelepçe takmadığı için ihmali olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Ceren Özdemir'in öldürülmesinin hemen ardından harekete geçen Ordu Polisi, ertesi gün katil zanlısının kimliğini belirledi. Zanlının, 14 sene önce, o dönem 15 yaşında olan Dinçer Akçevre'yi 'öldürmeye tam teşebbüsten' 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç olduğunu tespit etti. Arduç'un 1 Aralık günü açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kıran Özgür Arduç, 4 Aralık Çarşamba günü saat 15.45'te yakalandı.

ESNAF PEŞİNE DÜŞTÜ

Katil zanlısını fark edip yakalatan ise esnaf Ali Taşçı oldu. Dükkanın önünden geçen zanlıyı, fotoğrafından tanıyan Taşçı, Arduç'un peşine düştü. İsmetpaşa Caddesi yönünde giden zanlının izini sürerken, 155 Polis İmdat'ı aradı. Polis merkezi, telsiz anonsuyla ekipleri alarma geçirdi.

Bu sırada zanlı, Ali Taşçı'yı fark edip, hızlanmaya başladı. Taşçı da çevredekilerden yardım istedi.

İNÇ GİRİŞİMİNDEN KURTARILDI

Aynı anlarda bölgeye, Asayiş Şube'de görevli Z.K. ve H.D. isimli polislerin bulunduğu sivil ekip otosu geldi. Bu sırada, aralarında Ali Taşçı'nın da bulunduğu yaklaşık 8 kişilik grup, katil zanlısını yakaladı. Ancak kalabalıktaki bazı kişiler, zanlıya vurmaya başladı. Bir anda kargaşa çıktı ve Arduç, linç edilmek istendi. 2 polis memuru, öfkeli kalabalığın elinden çekip aldıkları Özgür Arduç'u, hızla ekip otosuna bindirmek zorunda kaldı. Kalabalık, zanlıya vurmaya devam edince, üst araması dahi yapılamadan, sivil ekip otosu hareket etti.

KELEPÇE TAKILACAĞI SIRADA BIÇAKLADI

Arka koltuğa bindirilen Özgür Arduç'un yanında oturan polis memuru Z.K., belindeki kelepçeyi çıkartıp, zanlıya takmak istedi. Zanlı ise cebinden çıkardığı bıçağı, polis memurunun boğazına saplamaya çalıştı. Z.K. hamle yapınca bıçak göğsüne ve koluna isabet etti. Aracı kullanan polis memuru H.D. de, meslektaşını kurtarmak isterken parmağından yaralandı. Katil zanlısının kafa atıp darbettiği H.D., telsizle yardım istedi.

GELEN TAKVİYE EKİP, KELEPÇELEDİ

Gelen takviye ekip, Özgür Arduç'u etkisiz hale getirerek, kelepçeledikten sonra emniyete götürdü. DHA, katil zanlısına neden kelepçe takılmadığı iddialarına yanıt olacak ifadeye ulaştı. Saldırganın yaraladığı polis memurlarından H.D., ifadesinde o anları şöyle anlattı:

"Cinayetin ardından kimliğini belirlediğimiz Özgür Arduç ile ilgili çalışmalarımızı sürdürdüğümüz sırada, Haber Merkezi, 04.12.2019 günü saat 15.45 sıralarında, eşkale uygun bir şahsın Yeni Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde olduğunu anons etti. İvedi olarak olay yerine intikal ettik. Özgür Arduç, bizi görünce uzaklaşmaya başladı. Bu sırada vatandaşların Özgür Arduç'a saldırarak, linç girişiminde bulunduklarını gördük. Bunun üzerine şahsı, üst aramasına fırsat kalmadan, ivedi olarak ekip otosuna bindirdik. Ekip arkadaşım Z.'yi, kelepçeyi takmak istediği sırada, şüpheli montunun cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı. Bunun üzerine müdahale ettim. Beni de parmağımdan yaraladı. Bana kafa attı. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı."

KATİL İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Ordu'da, 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'i  bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde, bileklerini kesip intihar girişiminde bulundu.

GARDİYANLAR SON ANDA KURTARDI

Arduç'un, bileklerini lavaboda kırdığı fayans parçalarıyla kestiği öğrenildi. Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı.

Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan Arduç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tedavi işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Olay, 3 Aralık Salı günü saat 19.30 sıralarında, Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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