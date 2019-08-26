Çaresizlerin umudu Gülsüm anne

Korkuteli’de, kamuoyunun “Umut” ismiyle tanıdığı kimliği meçhul gence 10 yıl boyunca evladı gibi bakarak, Türkiye’nin takdirini toplayan 50 yaşındaki Gülsüm Kabadayı, iyilik dağıtmaya devam ediyor. Umut’u kaybetmenin acısını hala yüreğinde taşıyan Kabadayı, engelliler için dernek kurdu.

DERNEK KURDU

Köy köy gezerek tespit ettiği engelliler için yardım kampanyaları düzenleyen Gülsüm anne, şimdilerde beyin kanaması sonucu sol tarafı felç olan ve konuşma yetisini kaybeden, 2006’da boşandığı eski eşi Zekeriya Ağar’ın (60) bakımını üstlendi. Umut’a baktığı yatakta eski eşine de bakan Kabadayı, Umut’un tedavisi sırasında öğrendiği fizik tedavileri uyguluyor.

Umut’un, Rusça sözcüklere tepki vermesinden dolayı Rus uyruklu olduğu düşünülmüş, Gülsüm anne Rusya’da kahraman ilan edilmişti.

NİCE ZEKERİYALARA BAKARIM

Haberi alır almaz hastaneye koştuğunu belirten Gülsüm Kabadayı ‘’ Gittim baktım durumu kötü. Felçliydi, konuşamıyordu. Allah bana sağlık versin, ben nice Umutlara, Zekeriyalara, Ayşelere bakarım. O Allah’ın bir kulu, herkes hata yapar. Allah kullarını affederken ben niye affetmeyeyim’’ diye konuştu. Eski eşinin Umut’u çok sevdiğini belirten Gülsüm anne “Bazıları Umut yüzünden ayrıldığımızı söylüyordu ama bu gerçek değil. Eşim Umut’u çok sever, ara sıra ziyaretine gelirdi” dedi.