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16 Kasım 2019 Cumartesi 00:32:11 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 00:34:27

Cani kocadan öldüren dayak

Suriye uyruklu Mahmud El Hüseyin, tartıştığı eşini, çocuğunun gözü önünde sopayla dövdü. Genç kadın dayağın ardından hayatını kaybetti.

Suriyeli koca, eşinin bayıldığını düşündüğü için geç yardım istediğini söyledi. Konya’nın Meram ilçesinde koca dehşeti yaşandı. Tırılırmak mahallesinde oturan Mahmud El Hüseyin’le (32), dini nikâhlı eşi Halidiye El Hamit (29) arasında, gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

YERE YIĞILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin, 4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşine sopayla vurmaya başladı. Bir süre sonra genç kadın yere yığıldı. El Hüseyin, olaydan 2 saat sonra komşularından yardım isteyip, sağlık ekiplerine haber verilmesini istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Halidiye El Hamit’in öldüğü saptandı. Mahmud El Hüseyin gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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