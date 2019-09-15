Bursa'da motosiklet sürücüsü çarptığı çocuğu bırakıp kaçtı

Kaza, İnegöl'deki Ahmet Türkel Caddesi'nde meydana geldi.

F.S.A.(13) yönetimindeki bisiklet, karşıdan gelen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten düşen F.S.A. yaralandı.

Motosiklet sürücüsü, yerde yatan yaralı F.S.A.'nın yanına gelip durumuna baktıktan sonra motosikletiyle kaçarak kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan F.S.A., ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)