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27 Şubat 2020 Perşembe 09:00:09 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 09:07:26

Bursa'da 5 katlı binada korkutan yangın

Bursa’da 5 katlı bir binanın bodrumunda yangın çıktı. Dar sokaklar ve hatalı park edilen araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri daireye ulaşmakta zorlanırken, yangına mahalleli müdahale etti.

Yangın, Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Doğum Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yangını gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirerek yangını müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve hatalı park eden araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. Binadan çıkan dumanları gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. Dar sokakta çift yönlü park yüzünden İtfaiye aracı giremedi, yangına mahalleli müdahale etti.

Yangının çıktığı dairede oturan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasını binanın balkonlarından izledi. Dumandan etkilenen daire sakinleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken yangın itfiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

İHA

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